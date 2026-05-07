사진=텐아시아 DB, 뉴진스 공식 SNS 캡처

그룹 뉴진스의 소속사 어도어가 민지의 생일을 축하했다.7일 뉴진스 공식 SNS에는 "HAPPY MINJI DAY"(해피 민지 데이)라는 문구와 함께 게시물이 올라왔다. 해당 게시물에는 반죽부터 포장까지 쿠키를 만드는 과정이 담겼다.민지는 최근 자신의 생일을 앞두고 팬들이 준비한 생일 카페에 깜짝방문했다. 그는 직접 만든 쿠키와 네 컷 사진 등을 선물했다.뉴진스는 2024년 11월부터 약 1년간 어도어와 전속계약 분쟁을 이어왔다. 지난해 10월 전속계약 유효 확인 1심 소송에서 패소한 뒤 멤버 전원이 복귀 의사를 밝혔다.하니, 해린, 혜인은 소속사로 복귀했고 다니엘은 계약 해지를 통보받았다. 민지의 거취와 관련해서는 추가적인 입장이 나오지 않은 상황이었다. 이 가운데 어도어가 공식적으로 민지의 생일을 축하하며 4인조 컴백 가능성에 무게가 실리는 모양새다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr