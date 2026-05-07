‘연구교수’ 17기 영숙, K대 출신이라더니…75유로짜리 파스타에 깜짝 놀라

'나는 SOLO' 17기 영숙이 결혼 후 신혼여행을 즐기고 있다.최근 17기 영숙은 그리스로 신혼여행을 떠났다. 그녀는 75유로짜리 파스타를 먹으며 강제 플렉스를 하는 모습도 보여줬다.앞서 그는 예비신랑에 대해 "늘 먼저 제 안부를 묻고, 제 하루를 챙겨주는 사람이라 옆에 있으면 괜히 마음이 놓인다"고 말했다.또 "그래서 자연스럽게 앞으로 시간도 함께하기로 했습니다. 마음으로 축복해달라"고 덧붙였다.한편 17기 영숙은 고려대 연구교수로 재직 중이며, 과거 필라테스 강사로도 활동한 바 있다. '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(나솔사계)에도 출연했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr