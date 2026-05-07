신혜선, ‘레이디 두아’ 취조실신 몸살 엔딩 “이준혁과 시름시름 앓았다” (‘유퀴즈’)

이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 배우 신혜선이 이준혁과 함께 한 취조실신 비화를 밝혔다.6일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 민음사의 김민경 편집자와 조아란 부장과 소녀시대의 효리수, 드라마 '은밀한 감사'와 ‘레이디 두아’로 연이은 성공으로 주목을 받고 있는 신혜선이 출연했다.이날 방송에서 신혜선은 전 세계적인 인기를 끌었던 드라마 ‘레이디 두아’의 비하인드를 얘기하며 극 중 강렬한 인상을 남겼던 취조실 장면에 대해 언급해 눈길을 끌었다.그는 극한의 감정을 쏟아부어야 했던 당시를 회상하며, 촬영이 끝난 후 이른바 ‘취조실신 몸살 엔딩’을 맞이했다고 털어놨다.신혜선은 “이준혁 선배님과 출퇴근 때만 잠시 마주치고 그랬는데 취조실 장면은 서로 고민이 많았다”며 “선배님이 따로 연습실에서 만나 같이 연습할까?라고 먼저 제안을 해주시기도 했다”고 전했다.이어 신혜선은 “취조실 촬영 날이 됐는데 이준혁 선배님이 먼저 시름시름 앓았다”며 “저도 ‘선배님 부담감이 많으셨구나’ 생각하자마자 같이 아프기 시작했다. 둘 다 컨디션이 안 좋았다”고 덧붙여 안타까움과 동시에 현장을 폭소케 했다.이를 듣던 MC 유재석은 “준혁 씨 몇 번 안 봤지만 병약미가 있더라”고 말해 웃음을 자아냈다. 신혜선도 “맞다”며 미소를 보이며 공감했다.또한 3년 전 화제가 됐던 ‘극 내향인’의 면모도 여전했다. 유재석이 “저도 그렇다. 그리고 유행에 관심이 없다”며 “버터떡이나 두쫀쿠(두바이쫀득쿠키)를 먹어보고 싶지도 않다”고 말하자, 신혜선도 끄덕이며 적극 공감해 웃음을 안겼다.한편 넷플릭스 ‘레이디 두아’는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 사라킴(신혜선)과 그의 욕망을 추적하는 무경(이준혁)의 이야기를 그린 작품이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr