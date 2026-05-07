'솔로지옥5'에서 사랑스러운 비주얼과 성숙한 매력으로 화제를 모은 이주영이 '싱글즈'와 함께한 'SINGLE Routine' 인터뷰 영상을 공개했다./사진제공=싱글즈

'솔로지옥5'에서 사랑스러운 비주얼과 성숙한 매력으로 화제를 모은 이주영이 '싱글즈'와 함께한 'SINGLE Routine' 인터뷰 영상을 공개했다./사진제공=싱글즈

'솔로지옥5'에서 사랑스러운 비주얼과 성숙한 매력으로 화제를 모은 이주영이 '싱글즈'와 함께한 'SINGLE Routine' 인터뷰 영상을 공개했다. 앞서 그는 지난달 큐브엔터테인먼트와 전속 계약을 체결한 소식을 알리며 방송 활동에도 열을 가할 것을 알렸다.공개된 '싱글즈' 인터뷰 영상에서 이주영은 일상에서 자신을 가꾸는 뷰티 루틴을 소개하며, 평소 건강한 피부와 생기 있는 메이크업을 유지하기 위해 사용한 자신만의 '찐템' 들을 고유했다.이주영은 여름철 피부 관리 루틴으로 '온그리디언츠'의 '스킨 베리어 속광 미스트 하트 에디션'을 언급했다. 그는 더운 날씨에는 피부 온도 관리가 중요하다며 해당 제품을 사용한다고 밝혔다. "빙하수 성분이 함유되어 피부 온도를 낮추고 진정시키는 데 도움을 준다"며, "수분층과 로션 층을 섞어 뿌리면 예쁜 광이 돌아 메이크업 위에 사용해도 수분과 속광 효과를 동시에 느낄 수 있다"고 설명했다. 제품 하단에 카라비너를 걸어 키링처럼 가방에 달고 다닐 수 있는 귀여운 디자인을 강조했다.생기 있는 데일리 메이크업 루틴을 완성하는 필수 아이템으로 '터치인솔'의 '글래시 컬러립'을 소개했다. 이주영은 '빈티지 러브' 컬러를 활용해 맑고 투명하게 차오르는 유리알 광택 립 연출법을 직접 선보였다. 그는 차분하게 톤 다운된 뮤트 핑크의 색감과 요거트 현상 없이 가볍게 밀착되는 제형을 언급하며, 다가오는 여름철 데일리 메이크업에 최적화된 아이템이라고 덧붙였다.마지막으로 '싱글즈'와 함께한 5월호 디지털 화보 촬영 소식도 잊지 않고 전하며, 곧 공개될 디지털 화보에 대해서도 많은 관심을 당부했다.이주영의 'SINGLE Routine' 인터뷰 풀영상은 '싱글즈' 공식 웹사이트와 유튜브를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr