사진='돌싱N모솔'

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'돌싱N모솔' 수금지화가 그토록 바라던 두쫀쿠와 데이트 중 직진 플러팅 면모를 보였다.지난 5일 방송된 MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔' 4회에서는 수금지화와 두쫀쿠가 데이트에 나섰다.두쫀쿠는 '역사 시간' 직전 대화 시간에 3명의 모솔남에게 뽑힌 인기 참가자다. 그런 두쫀쿠에게 수금지화는 선택을 받았다.데이트를 하게 된 수금지화는 두쫀쿠가 나오자마자 핫팩을 건네며 플러팅을 시작했다. 수금지화는 "지금 엄청 떨고 있다"라며 두쫀쿠애게 적극적으로 호감을 표현했다. MC 넉살은 수금지화의 적극성에 감탄했다.그러나 수금지화의 브레이크 없는 플러팅은 두쫀쿠에게 곧 부담이 됐다. 두쫀쿠는 이후 인터뷰에서 "고마우면서도 부담이 생겼다. 더 알아보셔도 되는데"라며 당황스러움을 표출했다. 채정안 역시 너무 빠른 속도에 "다 좋은데, 사랑까지 언급하는 건 빠를 수 있다"라며 현실적인 조언을 내놓았다. 넉살도 "왜 모솔인지 이유가 나왔다. 감정의 속도가 심하다"라고 덧붙이며 안타까움을 표했다.데이트로 방문한 카페에선 수금지화의 칭찬 폭탄이 계속됐다. 또 이혼 사유나 유무에 관해 묻는 두쫀쿠의 질문에는 말이 채 끝나기도 전에 "오케이"라며 직진하는 면모를 보였다. 앞서 수금지화는 방송 전 사전 인터뷰에서 자녀 관련 질문에 "그거는 좀 안 될 것 같다"라고 답변한 바 있다.두쫀쿠의 "애가 셋이면 어떠냐"라는 질문에도 수금지화는 "애가 셋? 오케이. 사랑으로 키울게요"라고 고민 없이 답변해, 사전 인터뷰 때와는 다른 태도로 패널들을 놀라게 했다.사전 인터뷰와 다른 마음에 본인도 혼란스러워 하는 와중 수금지화는 두쫀쿠에게 "함께 큰 미래를 바라보고 싶다. 올인"이라며 쐐기를 박아 충격을 더했다.이를 본 김풍은 "수금지화는 제정신이 아니다. 누가 좀 말려야 한다"라고 했으다. 넉살 역시 "태어나서 단 한 번도 이성적인 생각을 안 해본 사람 같다"며 경악을 금치 못했다.한편 '돌싱N모솔'은 매주 화요일 밤 10시에 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr