윤복희가 충격적인 가정사를 밝혔다./사진제공=MBN

윤복희가 충격적인 가정사를 밝혔다./사진제공=MBN

윤복희가 어린 시절 부모님의 여읜 충격적인 가정사를 밝혔다.지난 2일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 23회는 데뷔 75주년을 맞은 윤복희는 전설의 히스토리와 가슴 아픈 가족사가 공개됐다.먼저 윤복희는 세월이 흘러도 변치 않는 패션 감각을 자랑해 눈길을 끌었다. 1960년대 대한민국에 미니스커트 유행을 최초로 선도한 윤복희는 당시 걸어가던 남자가 미니스커트를 입은 자신을 보다 넋을 잃고 맨홀에 빠졌던 에피소드를 밝혀 웃음을 유발했다.1세대 뮤지컬 배우인 윤복희는 만 5살에 아버지가 만든 뮤지컬 ‘크리스마스 선물’에 출연하면서 첫 데뷔를 했고, 그때 받았던 박수갈채에 영감을 받아 계속 무대에 오르는 삶을 택했다고 이야기했다. 윤복희는 어린이 뮤지컬의 시초인 ‘피터팬’에 출연할 때 무대 상판에서 떨어져 척추가 내려앉는 부상을 당하면서 “반신불수가 될 수 있다”라는 의사의 말을 들었지만, 약에 중독될 수 있다는 걱정에 치료를 거부했다고 털어놨다.윤복희는 “아버지가 아편 중독으로 입원하셨고, 아버지의 입원비를 벌려고 어머니가 공연을 나가셨다가 7살 때 심장마비로 돌아가셨다”라는 가슴 아픈 과거를 고백한 후 아버지 역시 9살의 어린 나이에 돌아가셨다고 토로해 먹먹함을 자아냈다.‘케데헌’과 ‘BTS’를 앞서는 ‘원조 한류 스타’였던 윤복희는 미8군에서 루이 암스트롱 등 유명 가수들의 모창을 하면서 유명세를 얻었다고 전했다. 더욱이 윤복희의 소식을 듣게 된 루이 암스트롱이 1963년 워커힐 호텔 개관 공연 때 직접 윤복희를 초대해 듀엣 무대를 꾸몄고, 이를 계기로 윤복희에게 미국 진출 계약서를 건넸다고 설명했다. 윤복희는 미국으로 가기 전 공연단을 꾸려 필리핀 공연을 떠났지만, 관계자가 돈을 들고 도망가는 바람에 댄서 언니 3명과 필리핀에 남게 됐다고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr