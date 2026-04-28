82메이저 / 사진=그레이트엠엔터테인먼트

82메이저 / 사진=그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저가 컴백한다.그룹 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 28일 오후 6시 미니 5집 'FEELM'(필름)을 발매한다. 지난해 10월 발표한 미니 4집 'Trophy'(트로피) 이후 약 6개월 만에 내놓는 앨범이다.새 앨범 'FEELM'은 'Feel'과 'Film'을 결합한 단어다. 다양한 감정의 순간들을 하나의 필름으로 담아냈다. 멤버 전원이 작사·작곡·편곡 등 앨범 전반에 참여해 '자체 제작돌'로서의 면모를 다시금 보여준다.타이틀곡 'Sign'(사인)은 몽환적인 멜로디와 절제된 비트가 특징이다. 감정의 교환과 가까워지는 두 사람의 모습을 '너와 나 사이에 통하는 신호'라는 가사로 풀어냈으며, 중독성 있는 훅이 특징이다.이번 앨범에는 82메이저의 음악적 성장을 보여주는 다채로운 장르가 수록된다. 오프닝곡 'W.T.F'(왓츠 더 퍼스)는 재즈로 시작해 강렬한 비트로 뒤집히는 전개가 매력적인 곡이다. 바일레 펑크 장르의 'CAGE'(케이지)는 신나는 비트와 서정적인 멜로디의 대비를 통해 사랑의 아이러니를 노래한다.이어지는 'CIRCLES'(서클스)는 묵직한 베이스 위에 갈망의 감정을 녹여냈다. 마지막 곡 'YESSIR!'(예써!)는 하우스 기반의 댄스곡으로, 레트로 샘플을 현대적으로 해석해 '나답게 나아가겠다'는 메시지를 담았다.82메이저는 이날 오후 8시 서울 예스24 원더로크홀에서 미니 5집 발매 기념 쇼케이스 콘서트를 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr