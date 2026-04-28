사진 제공=SNEP

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집으로 프랑스 음반 시장에서 괄목할 만한 성과를 냈다.27일 프랑스음반협회(SNEP) 공식 홈페이지에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)이 앨범 부문 '플래티넘' 인증을 획득했다. 이는 실물 음반 판매량과 다운로드, 스트리밍 환산량을 합산해 10만 장 상당의 판매고를 달성한 앨범에 부여되는 인증이다.이로써 방탄소년단은 단체 음반 기준 'MAP OF THE SOUL : 7', 'Proof', 'LOVE YOURSELF : 'ANSWER''에 이어 통산 네 번째 앨범 부문 '플래티넘' 인증작을 보유하게 됐다. 특히 '아리랑'은 발매 6일 만에 '골드' 인증을 받은 데 이어 약 한 달여 만에 '플래티넘'을 획득했다. 앞서 'MAP OF THE SOUL : 7', 'Proof'는 각각 1년 2개월 만에 같은 인증을 받았다.방탄소년단은 일본에서도 괄목할 만한 반응을 끌어냈다. 28일 일본레코드협회에 따르면 이들이 지난 2018년 발표한 일본 정규 3집 'FACE YOURSELF'의 수록곡 'Let Go'가 지난 3월 누적 재생 수 1억 회를 넘겨 스트리밍 부문 '플래티넘' 인증을 받았다. 이들은 통산 17번째 '플래티넘' 인증을 획득하며 K-팝 가수 중 최다 인증 타이틀을 자체 경신했다. 일본레코드협회는 곡의 누적 재생 수(스트리밍 부문)에 따라 골드(5000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상) 등으로 구분해 매월 인증을 부여한다. 신보는 3월 기준 누적 출하량 75만 장을 넘겨 '트리플 플래티넘' 인증을 얻었다. 지난달 20일 발매 이후 11일 만의 성과다.이들은 지난 25일(이하 현지시간) 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움(Raymond James Stadium)에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN NORTH AMERICA'의 첫 무대를 펼치며 북미 투어에 돌입했다. 이번 북미 투어는 멕시코 시티, 라스베이거스, 시카고 등 12개 도시를 돌며 총 31회 규모로 전개된다. 티켓은 전 회차 매진됐다. 방탄소년단은 탬파 3회 공연을 마친 뒤 오는 5월 2~3일 엘파소 선 볼 스타디움(Sun Bowl Stadium)에서 열기를 잇는다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr