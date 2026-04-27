TWS 'NO TRAGEDY' 미디어 쇼케이스 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

TWS 'NO TRAGEDY' 미디어 쇼케이스 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

TWS 'NO TRAGEDY' 미디어 쇼케이스 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

그룹 투어스가 당돌한 직진 청량으로 돌아왔다. 투어스(TWS, 신유·도훈·영재·한진·지훈·경민)는 27일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 미니 5집 'NO TRAGEDY'(노 트래지디) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'는 꿈처럼 다가온 운명의 상대를 향한 마음을 숨김없이 고백하는 노래다. R&B 감성을 녹여낸 하우스 사운드에 그루비한 베이스와 독특한 코드 진행이 어우러져 트렌디한 감성을 배가한다. 도훈이 작사에 참여했으며, 솔직한 가사가 감상 포인트다.전작에서 뜨겁지만 서툰 청춘의 모습을 노래했다면, 이번에는 더 깊은 사랑의 영역으로 발을 내디딘다. 지훈은 "기존 투어스 모습 유지한 채 어떻게 하면 조금 더 신선한 모습을 보여줄 수 있을지 많은 고민을 했다. 이번 앨범에서는 다양한 장르를 기반으로 한 곡에 도전했다. 트랙마다 듣는 재미가 있는 앨범"이라고 소개했다. 그는 "팬들과 대중이 좋아하는 투어스만의 청춘 에너지는 그대로 담겼다. 이번 앨범에는 직진하는 용기가 담긴 점이 달라진 포인트다. 성장해 나가는 투어스가 담겼다"라고 덧붙였다.콘셉트 변화에 앞서 멤버들에게 변화가 있었다. 경민은 "제가 성인이 되고 처음으로 선보이는 미니 앨범이다. 멤버 전원이 성인이 된 만큼 다양한 모습 많이 보여줄 수 있을 것이다"라고 말해 기대감을 키웠다. 이어 "멤버들이 운동을 시작했다. 성숙해진 모습을 볼 수 있을 것"이라고 예고했다.투어스는 지난 컴백작 '오버 드라이브'의 '앙탈 챌린지'로 숏폼에서 좋은 반응을 이끌었다. 영재는 "'앙탈 챌린지'가 많은 사랑을 받을지 전혀 예상을 못 했다. 여러 아티스트와 챌린지도 많이 찍고 다양한 방면으로 최선을 다해 홍보했다. 이런 노력을 대중이 알아봐 주신 것 같다"고 겸손한 모습을 보였다. 경민은 "투어스만의 에너지가 많은 분께 닿은 것 같아 감사하다"고 말했다.이번에도 챌린지 강자로서 활약할 수 있을지 시선이 쏠린다. 지훈은 "이번에는 '따름 챌린지'라고 중독적인 후력부의 안무를 이용한 챌린지가 있다"며 "따릉이 자전거와 안전에 유의하며 챌린지를 찍어보고 싶단 마음이 앨범 준비 단계부터 들었다"고 해 웃음을 자아냈다.어떤 아티스트와 함께 챌린지를 찍을지 관심이 이어지는 가운데, 한진은 선배 가수 아이유를 향한 팬심을 내비쳤다. 한진은 "아이유 선배님의 노래와 드라마를 정말 좋아한다"며 "꼭 한 번 챌린지를 찍어보고 싶다"고 말했다.투어스는 이들만의 방식으로 '청량'의 영역을 확장한다. 영재는 "청량도 다양한 관점에서 바라볼 수 있다는 걸 보여주고 싶었다"고 이야기했다. 지훈은 "청량이라는 음악적 색깔에 대해서 많은 고민이 있었다"면서도 "우리는 늘 메시지를 중심으로 스펙트럼을 넓혀 나가고 있다. 성장 과정이 즉 노래가 될 수 있도록, 자연스럽게 음악과 연결될 수 있도록 매번 음악적인 고민을 하고 있다. 지금까지 냈었던 앨범들만 봐도 힙합 장르를 기반으로 한 곡들을 매번 수록하며 다양한 모습을 보여줬다"고 했다.청량 대표주자 투어스지만, 다양한 장르에 강점이 있다는 걸 보여주고 싶다고. 경민은 "청량뿐만 아니라 다양한 장르를 소화하는 그런 팀으로 남고 싶다"고 포부를 밝혔다.신보 선주문량은 지난 24일 기준 116만 장을 넘어섰다. 미니 4집 최종 선주문량(64만 8182장)의 두 배 가까운 수치다. 이번 앨범으로 투어스가 첫 '밀리언셀러' 타이틀을 거머쥘지 기대가 쏠린다. 신유는 "선주문량 100만 장이 넘었단 소식을 듣고 멤버들끼리 깜짝 놀라고 기뻤다. 단순한 숫자가 아니라 팬들이 주는 동기부여라고 생각하고 더 열심히 하는 투어스가 되겠다"고 밝혔다. 경민도 "숫자를 처음 들었을 때 너무 놀랐고, 그만큼 많은 분들이 우리 투어스에게 관심을 가져준다는 생각이 들었다. 그 관심에 걸맞게 이번 활동도 후회가 남지 않도록 열심히 하겠다"라고 했다.투어스의 미니 5집 'NO TRAGEDY'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr