TWS 'NO TRAGEDY' 미디어 쇼케이스 지훈 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

TWS 'NO TRAGEDY' 미디어 쇼케이스 지훈 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

그룹 투어스가 자전거를 활용한 이색 챌린지 열망을 내비쳤다.투어스(TWS, 신유·도훈·영재·한진·지훈·경민)는 27일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 미니 5집 'NO TRAGEDY'(노 트래지디) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.투어스는 지난 컴백작 '오버 드라이브'의 '앙탈 챌린지'를 통해 챌린지 강자로 부상했다. 영재는 "'앙탈 챌린지'가 많은 사랑을 받을지 전혀 예상을 못 했다. 여러 아티스트와 챌린지도 많이 찍고 다양한 방면으로 최선을 다해 홍보했다. 이런 노력을 대중이 알아봐 주신 것 같다"고 겸손한 모습을 보였다. 경민은 "투어스만의 에너지가 많은 분께 닿은 것 같아 감사하다"고 말했다.이번에도 챌린지 강자로서 활약할 수 있을지 시선이 쏠린다. 지훈은 "이번에는 '따름 챌린지'라고 중독적인 후력부의 안무를 이용한 챌린지가 있다"며 "따릉이 자전거와 안전에 유의하며 챌린지를 찍어보고 싶단 마음이 앨범 준비 단계부터 들었다"고 해 웃음을 자아냈다.타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'는 꿈처럼 다가온 운명의 상대를 향한 마음을 숨김없이 고백하는 노래다. R&B 감성을 녹여낸 하우스 사운드에 그루비한 베이스와 독특한 코드 진행이 어우러져 트렌디한 감성을 배가한다. 도훈이 작사에 참여했으며, 솔직한 가사가 감상 포인트다.투어스의 미니 5집 'NO TRAGEDY'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr