TWS 'NO TRAGEDY' 미디어 쇼케이스 신유 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

TWS 'NO TRAGEDY' 미디어 쇼케이스 신유 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

그룹 투어스가 새 앨범 선주문량 100만 장을 훌쩍 넘긴 소감을 밝혔다.투어스(TWS, 신유·도훈·영재·한진·지훈·경민)는 27일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 미니 5집 'NO TRAGEDY'(노 트래지디) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.신보 선주문량은 지난 24일 기준 116만 장을 돌파했다. 미니 4집 최종 선주문량(64만 8182장)의 두 배 가까운 수치다. 이번 앨범으로 투어스가 첫 '밀리언셀러' 타이틀을 거머쥘지 기대가 쏠린다.신유는 "선주문량 100만 장이 넘었단 소식을 듣고 멤버들끼리 깜짝 놀라고 기뻤다. 단순한 숫자가 아니라 팬들이 주는 동기부여라고 생각하고 더 열심히 하는 투어스가 되겠다"고 밝혔다.타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'는 꿈처럼 다가온 운명의 상대를 향한 마음을 숨김없이 고백하는 노래다. R&B 감성을 녹여낸 하우스 사운드에 그루비한 베이스와 독특한 코드 진행이 어우러져 트렌디한 감성을 배가한다. 도훈이 작사에 참여했으며, 솔직한 가사가 감상 포인트다.투어스의 미니 5집 'NO TRAGEDY'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr