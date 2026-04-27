보이프렌드가 팬 콘서트를 개최한다./사진제공=보이프렌드

그룹 보이프렌드(BOYFRIEND)가 데뷔 15주년 기념 국내 팬 콘서트를 개최한다.보이프렌드가 오는 5월 30일 가빈아트홀에서 ‘2026 BOYFRIEND FAN-CONCERT : Our 15th Season(2026 보이프렌드 팬 콘서트 : 아우어 피프틴스 시즌)’을 열고 베스트프렌드(팬덤명)와 15번째 계절을 함께 맞이한다.오는 5월 26일 데뷔 15주년을 기념해 5년 만에 완전체로 다시 모인 보이프렌드는 약 9년 만에 여섯 번째 미니앨범 ‘Boyager 6(보이저 6)’를 발매해 15주년을 팬들과 함께 기념한다고 밝혔다.공개된 포스터에는 광활한 우주 위 반짝이는 네온 빛으로 ‘Our 15th Season’이라는 글자가 선명하게 떠올라 눈길을 끈다. 보이프렌드와 베스트프렌드라는 이름으로 15주년을 함께 맞이한 만큼 ‘우리’라는 단어가 더욱 깊은 의미로 다가온다.지난 10주년 기념 온택트 팬미팅과는 달리 이번 ‘Our 15th Season’에서는 팬들과 가까이에서 소통하며 특별한 시간을 갖는다. 약 8년 만에 팬들과 직접 대면하는 공연인 만큼 15년간의 히트곡과 여섯 번째 미니앨범 ‘Boyager 6’ 신곡 무대, 팬들과 함께 호흡할 수 있는 다채로운 코너들도 마련된다.‘Our 15th season’은 5월 30일 오후 2시, 오후 6시 2회차 공연으로 진행되며, 티켓 예매는 오는 29일 오후 7시부터 NOL 티켓, NOL World를 통해 진행된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr