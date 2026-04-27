‘동아줄 부부’가 극심한 부자 갈등을 드러낸다./사진제공=MBC

‘동아줄 부부’가 극심한 부자 갈등을 드러낸다./사진제공=MBC

'오은영 리포트-결혼 지옥'의 ‘동아줄 부부’가 극심한 부자 갈등을 드러낸다.27일 오후 10시 20분 방송되는 MBC 예능 ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 165회에서는 서로를 놓을 수도, 버릴 수도 없는 ‘동아줄 부부’의 사연이 공개된다. 남편의 계속된 회피에 지친 아내와 그런 아내를 외면하는 남편의 충격적인 일상에 MC들은 “이게 무슨 일이냐”, “너무 충격적이다”라며 입을 다물지 못한다.2023년 갑작스럽게 쓰러진 뒤, 몸이 경직되는 증상이 나타나 젓가락질조차 힘들어진 남편. 내로라하는 큰 병원은 모두 가봤지만 3년이 넘도록 정확한 병명을 찾지 못해 무속인까지 찾아갔다고. 이에 아내는 홀로 남편의 치료비와 가족의 생계, 집안일까지 책임지며 고단한 나날을 보내고 있다.그런 가운데, 유년 시절 아빠를 무척이나 좋아했다는 아들은 이날 아빠에게 날 선 말들을 쏟아내 긴장감을 자아낸다. 엄마에게 아빠를 버리라는 말을 하는가 하면, 아빠에게 “요양원 갈래요?”라고 물어 모두를 놀라게 한다. 아들의 모진 말들에도 내내 웃음으로 일관하던 남편은 결국 싸늘한 표정으로 돌변, 아들에게 “너 팬다”라며 손을 올려 충격을 안긴다.아들은 아빠가 벌인 몇 가지 사건들을 언급하며 “엄마에게 아빠와 이혼하지 말라고 했던 게 너무도 후회된다”라고 털어놓는다. 지금까지도 계속된 남편의 이 행동에 아내는 제작진에게 SOS를 보내기까지 했다고. 사연을 들은 오은영 박사는 남편에게 “절대 해서는 안 될 행동”이라고 강도 높게 지적했다는 후문. 이어 아내를 향해서는 “심리 검사 결과가 심각한 수준”이라고 우려를 드러낸다.녹화 내내 MC들의 탄식을 자아낸 ‘동아줄 부부’의 안타까운 사연은 이날 방송되는 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr