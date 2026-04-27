그룹 NEXZ(유우, 하루, 소 건, 토모야, 유키, 휴이, 세이타)가 두 번째 싱글 앨범 'Mmchk'(음츠크) 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다./사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 NEXZ의 하루가 두 번째 싱글 앨범 'Mmchk'(음츠크) 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다./사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 NEXZ의 세이타가 두 번째 싱글 앨범 'Mmchk'(음츠크) 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다./사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 NEXZ(넥스지)가 'Mmchk'로 팀의 정체성과 메시지를 또렷하게 각인시켰다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 보이그룹 NEXZ(토모야, 유우, 하루, 소 건, 세이타, 휴이, 유키)는 27일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 두 번째 싱글 앨범 'Mmchk'(음츠크) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 컴백 소감을 밝혔다.이번 앨범은 지난해 10월 미니 앨범 'Beat-Boxer' 이후 약 6개월 만의 신보다. 데뷔 약 2주년 시점에 선보이는 컴백인 만큼, 멤버들은 성장과 함께 'NEXZ만의 색깔'을 강조했다. 유우는 "아직도 데뷔 때 기억이 생생하다"며 "이번 활동을 통해 더 많은 분들께 저희를 알리고 싶다"고 말했다. 토모야 역시 "첫 쇼케이스 전날 잠을 못 잘 정도로 떨렸던 기억이 있다"며 "그때를 시작으로 계속 성장해 왔다"고 돌아봤다.타이틀곡 'Mmchk'는 팀의 방향성을 집약한 곡이다. 토모야는 "정해진 틀 대신 우리만의 기준을 따르고, 후회 없이 즐기겠다는 'NEXZ Way'를 담았다"며 "유쾌한 에너지와 당당한 자신감을 표현했다"고 설명했다. 특히 'Mmchk'는 '인기척'처럼 자신들을 봐 달라는 의미를 담은 키워드로, 아무도 주목하지 않는 상황에서도 매력과 퍼포먼스로 존재를 알리겠다는 메시지를 담고 있다.퍼포먼스 역시 강점이다. 하루는 "하나의 장르로 정의하기 어려울 정도로 다양한 스타일이 섞여 있다"며 "7명의 각자의 춤 스타일이 드러나는 것이 매력"이라고 말했다. 휴이는 포인트 안무에 대해 "사람들의 관심을 끌고 싶은 마음을 표현한 동작"이라고 설명했다.이번 앨범을 통해 '자체 제작 그룹'으로서의 색도 한층 짙어졌다. 토모야, 휴이, 유키는 타이틀곡 작사에 참여했으며, 수록곡 'HYPEMAN' 역시 유키와 토모야가 단독으로 가사를 썼다. 유키는 "팬들을 떠올리며 '빛나는 너라서 나도 빛날 수 있다'는 메시지를 담았다"고 했고, 휴이는 "한국어로 감정을 표현하는 것이 쉽지 않았지만, 전달하고 싶은 메시지를 담기 위해 노력했다"고 밝혔다.무대 밖에서도 'NEXZ다움'은 이어진다. 멤버들은 최근 데뷔 후 처음으로 7명이 함께 제주도로 3박 4일 휴가를 떠났고, 이 과정 역시 콘텐츠로 제작했다. 이들은 "직접 촬영과 편집을 해서 팬분들께 보여드렸는데 반응이 좋아서 뿌듯했다"고 전했다. '넥스지 아카이브'를 비롯한 자체 콘텐츠를 통해 팬들과의 접점을 꾸준히 넓히고 있다.다양한 경험 역시 성장의 밑거름이 됐다. 소 건은 "연말 무대에서 여러 아티스트들과 함께 서며 큰 자극을 받았다"고 했고, 휴이는 "신인상을 받을 때마다 동기부여가 됐다. 데뷔 초보다 여유도 생긴 것 같다"고 말했다.이번 활동의 목표는 분명하다. 세이타는 "더 많은 사랑과 관심을 받고 싶고, 음악방송 1위를 꼭 해보고 싶다"고 밝혔다. 휴이는 1위 공약으로 "'Chopstick으로 집어먹는 Crackers' 가사에 맞춰 젓가락으로 마이크를 들고 라이브를 해보고 싶다"고 말해 웃음을 자아냈다.JYP에서 스트레이 키즈 이후 약 6년 만에 데뷔한 보이그룹인 만큼 책임감도 뒤따른다. 세이타는 "선배들이 만들어둔 길을 잘 따라가면서도 NEXZ만의 색깔을 보여주기 위해 노력하고 있다"고 말했다. 유키는 아이엔과의 챌린지를 언급하며 "따뜻한 응원을 받아 큰 힘이 됐다"고 전했다.다국적 구성 역시 팀의 강점이다. 토모야는 "다양한 도시에서 팬들을 만나고 문화를 경험할 수 있는 것이 장점"이라며 "해외 공연에서 많은 팬들을 보고 큰 감동을 받았다"고 밝혔다.이번 앨범에는 타이틀곡 'Mmchk'를 비롯해 'HYPEMAN', 'Mmchk (English Version)'까지 총 3곡이 수록됐다. 전곡에 멤버들의 손길이 닿으며 '차세대 자체 제작 그룹'으로서의 가능성을 입증했다.한편 NEXZ의 두 번째 싱글 'Mmchk'는 27일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr