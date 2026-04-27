밴드 QWER이 제2의 '고민중독'을 노리고 컴백했다. 밴드 QWER/사진제공= 쓰리와이코프레이션

밴드 QWER이 음악 방송과 음원 차트 각각의 1위 공약을 알렸다.QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)은 27일 오전 11시 서울 창천동에 위치한 예스24 원더로크홀에서 미니 4집 'CEREMONY'(세리머니) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.쵸단은 이번 활동 목표가 무엇이냔 질문에 "다양한 음악방송을 통해 인사드릴 예정인데 기회가 된다면 1위를 해서 저희의 세리머니를 선보이고 싶다"라고 고백했다. 히나는 더불어 "멜론 차트 1위도 하고 싶다. 하게 되면 축하받으실 분의 사연을 받아서 깜짝 방문하는 자리를 만들어 보고 싶다"고 거들었다.시연은 "음악방송 1위를 하게 된다면 앙코르 무대에서 멤버들과 군무를 해보고 싶다. 원래 무대에선 늘 연주하다 보니 방송에선 새로운 모습 보여드리는 것도 팬들과 나누는 하나의 추억이지 않을까"고 했다. 그러면서도 시연은 "감사하게도 저희 음악을 들어주셔서 처음부터 대중적인 관심을 받아 부담스러운 것도 사실이다. 하지만 우린 성장하는 밴드이기도 하고 여러 모습 보여드리고 싶으니 성적에만 집착하기보다 여러 마리 토끼를 잡는 모습 보여드리고 싶다"고 덧붙였다.QWER의 미니 4집 'CEREMONY'는 이들이 팀으로서 정체성과 자아를 찾고 자기다운 미래를 살아가고자 다짐하는 마음을 담은 앨범이다. 이 앨범에는 앨범과 동명의 타이틀 곡 'CEREMONY'를 포함해 총 5곡이 수록돼 있다. 타이틀 곡 'CEREMONY'는 세상의 틀에서 벗어나 자유롭게 살아가겠다고 선언하는 록 장르 곡이다.한편, QWER의 미니 4집 'CEREMONY'는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr