그룹 NEXZ(유우, 하루, 소 건, 토모야, 유키, 휴이, 세이타)가 27일 두 번째 싱글 앨범 'Mmchk'(음츠크) 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다./사진제공=JYP 엔터테인먼트

그룹 NEXZ(넥스지)가 음악방송 1위를 향한 각오를 드러냈다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 보이그룹 NEXZ(토모야, 유우, 하루, 소 건, 세이타, 휴이, 유키)는 27일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 두 번째 싱글 앨범 'Mmchk'(음츠크) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 세이타는 이번 활동 목표에 대해 "더 많은 사랑과 관심을 받았으면 좋겠다는 마음이 크다"며 "이전 활동에서 음악방송 1위 후보에는 올랐지만 1등은 해보지 못했다. 이번 활동에서는 꼭 1위를 해보고 싶다"고 밝혔다. 이어 "그 목표를 이룰 수 있도록 멤버들 모두 열심히 노력하겠다"고 덧붙였다.1위 공약도 공개했다. 휴이는 "'Chopstick으로 집어먹는 Crackers'라는 가사가 있는데, 젓가락으로 마이크를 잡고 라이브를 하면 팬분들이 재미있어하실 것 같다는 이야기를 나눴다"고 말해 웃음을 자아냈다.이번 앨범에는 타이틀곡 'Mmchk'를 비롯해 'HYPEMAN'(하이프맨), 'Mmchk (English Version)'까지 총 3곡이 수록됐다. 특히 멤버 토모야, 휴이, 유키가 작사에 참여해 눈길을 끈다. 'Next Zeneration', 'Next To Me' 등에서 꾸준히 작업에 참여해 온 NEXZ는 이번 앨범 전곡에 손길을 더하며 '차세대 자체 제작 그룹'으로서의 가능성을 드러냈다.NEXZ의 데뷔 싱글 'Mmchk'는 27일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr