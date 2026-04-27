밴드 QWER이 제2의 '고민중독'을 노리고 컴백했다. 밴드 QWER/사진제공= 쓰리와이코프레이션

밴드 QWER이 일본 최대 음악 페스티벌인 '썸머소닉 페스티벌' 무대에 오르고 싶단 소망을 밝혔다.QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)은 27일 오전 11시 서울 창천동에 위치한 예스24 원더로크홀에서 미니 4집 'CEREMONY'(세리머니) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 마젠타는 "지금까지 많은 페스티벌에서 섭외해주셨다"면서 "앞으로는 썸머소닉 페스티벌을 나가 보는 게 큰 꿈이다. 열심히 무대를 빛내도록 그날까지 노력하겠다"고 말했다. 쵸단은 이들이 페스티벌에 많이 섭외되는 비결로 "라이브에서 들려드리는 우리의 사운드가 강렬해서 아닐까"라면서 "그게 사람들의 심장을 울리는 매력이 있어서 그런 것 같다"고 자신 있게 답했다.QWER의 미니 4집 'CEREMONY'는 이들이 팀으로서 정체성과 자아를 찾고 자기다운 미래를 살아가고자 다짐하는 마음을 담은 앨범이다. 이 앨범에는 앨범과 동명의 타이틀 곡 'CEREMONY'를 포함해 총 5곡이 수록돼 있다. 타이틀 곡 'CEREMONY'는 세상의 틀에서 벗어나 자유롭게 살아가겠다고 선언하는 록 장르 곡이다.한편, QWER의 미니 4집 'CEREMONY'는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr