[사진 제공 = 판타지오]

배우 김현이 ‘멋진 신세계’에 출연을 확정 지었다.내달 8일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '멋진 신세계는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 '악질'해진 무명배우 신서리(임지연 분)와 자본주의의 괴물이라 불리는 악질재벌 차세계(허남준 분)의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마다.김현은 극 중 차달수(윤주상 분) 회장의 저택 내 대소사를 관리하는 집사 ‘권진옥’ 역을 맡았다. 진옥은 ‘명현재’라 불리는 달수 저택에 들고나는 모든 것을 통제하는 인물로, 극에 묘한 긴장감을 더할 예정이다앞서 김현은 드라마 ‘재벌집 막내아들’ ‘7인의 탈출’ ‘신데렐라 게임’과 영화 ‘작은 빛’ ‘파란’ 등 다수의 작품에서 현실감 넘치는 연기로 남다른 내공을 입증해 왔다. 뿐만 아니라 오는 5월 22일 개막하는 연극 ‘춘섬이의 거짓말’ 무대에 오르며 장르를 가리지 않는 열일 행보를 예고했다.그간 다양한 작품에서 강렬한 인상을 남기며 신스틸러로 자리매김한 김현. 관록 있는 연기로 극의 몰입도를 높여온 그가 이번 ‘멋진 신세계’에서 보여줄 또 다른 얼굴에 기대가 모인다.한편, 김현이 출연하는 SBS 새 금토드라마 ‘멋진 신세계’는 내달 8일 밤 9시 50분에 첫 방송될 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr