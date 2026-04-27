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배우 안효섭이 화려한 스포트라이트 뒤에 숨겨진 인간미 넘치는 서사와 매력을 드러냈다.지난 26일 공개된 유튜브 채널 ‘요정재형’에 출연한 안효섭은 수줍은 미소와 함께 등장했으며, 토크가 진행될수록 그간 본 적 없는 모습으로 현장을 이끌었다.안효섭은 이날 방송에서 대세 배우로서 겪을 수 있는 허영심을 경계하며, 부모님께 배운 겸손의 가치를 되새겼다. 그는 “무게를 견디지 못한 상태에서 어떤 위치에 가면 스스로 무너질 것을 알았다”며 주연에 대한 욕심보다 탄탄한 베이스를 쌓는 데 집중해온 지난날을 회상했다.연예계 입문 비화도 전했다. 캐나다에서 겁 없이 한국행을 택했던 연습생 시절, 음악을 향한 순수한 마음을 지키기 위해 길을 접어야 했던 그는 당시 아버지께 전화해 죄송함의 눈물을 흘렸던 일화를 공개했다. 이후 배우가 된 그는 “연기가 너무 좋은데 연예인이라는 직업적 역할이 분리되지 않아 괴로웠던 적이 있었다”며 솔직한 딜레마를 고백하면서도, 이제는 “팬들이 주시는 사랑을 나도 사랑하기로 했다”며 한층 성숙해진 팬 사랑을 전해 훈훈함을 자아냈다.특히 연기 인생의 결정적인 순간으로 ‘낭만닥터 김사부 2’ 시절 한석규와의 일화를 꼽았다. 첫 주연작의 무게와 성적에 대한 부담으로 고민하던 그에게 한석규는 “연기 계속할 거면 뭘 그런 걸 걱정하냐”며 묵직한 한마디를 던졌고, 이는 안효섭이 배우로서 심리적으로 크게 성장하는 결정적 터닝포인트가 되었다고. 또한 '사내맞선' 속 영어 연기가 기회가 되어 '케이팝 데몬 헌터스' 캐스팅으로 이어진 사례를 언급하며, "기회는 어디서 올지 모르기에 모든 노력이 소중하다"는 진솔한 통찰력을 보여주었다.스크린 데뷔작 ‘전지적 독자 시점’에 대한 애정도 드러냈다. 그는 “대역 없이 사활을 걸고 임했던 작품”이라며 영화라는 매체에 대한 동경과 현장에서 느꼈던 경험을 전했다.영상 말미 안효섭은 최근 방송 중인 작품 SBS ‘오늘도 매진했습니다’를 소개하며 “복잡한 시기에 선택한 작품인 만큼, 시청자들에게도 쉼이 되었으면 좋겠다”는 따뜻한 진심을 전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr