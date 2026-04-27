배우 서현우가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

배우 서현우가 윤종빈 감독의 신작 넷플릭스 영화 '보통사람들'에 출연한다.'보통사람들'은 무소불위의 절대 권력자 전두환의 곁에서 보통 사람이라는 가면을 쓰고 더 높은 자리를 향해 나아가는 2인자 노태우와 그를 둘러싼 사람들의 이야기를 그린 작품이다.이번 작품에서 서현우는 서울지검 공안부 검사이자 노태우의 참모인 박철웅 역을 맡았다. 그는 특유의 탄탄하고 흡인력 있는 연기를 통해 격동의 시대 권력의 핵심 속 참모의 모습을 입체적으로 그려내며 극의 몰입감을 더할 예정이다.최근 서현우는 배우 이나영의 주연작 ENA 드라마 '아너 : 그녀들의 법정'에서 강렬한 빌런 검사 캐릭터를 완벽히 소화하며 주목받았다. 이어 배우 하지원의 주연작 ENA '클라이맥스'에 특별출연해 거물급 제작자로 또 한 번 파격적인 변신을 선보였다. 이에 서현우가 '보통사람들'에서 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.한편 '보통사람들'에는 배우 손석구(노태우 역), 하정우(전두환 역), 지창욱(허학성 역), 현봉식(정호중 역) 등이 출연한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr