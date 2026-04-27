배우 김영옥이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'아는 형님'에 출연하는 배우 김영옥, 사미자, 남능미 / 사진제공=JTBC

현역 최고령 여배우 김영옥이 예능 '아는 형님'에 출연한다.JTBC 예능 '아는 형님'에 대한민국을 대표하는 시니어 여배우 3인방 김영옥, 사미자, 남능미가 출연한다. 형님 학교를 처음 찾은 이들은 나이 차를 무색하게 만드는 거침없는 반말 토크로 뜻밖의 케미를 선보일 예정이다.특히 현역 최고령 여배우인 김영옥을 비롯해, 연기 경력 도합 191년에 달하는 세 사람은 등장부터 형님들을 쩔쩔매게 할 만큼 강렬한 존재감을 보여준다. 여기에 예상치 못한 소녀 감성까지 더해지며 반전 매력을 선사한다.이날 방송에서는 세 배우와 형님들이 과거 작품과 활동을 떠올리며 자연스럽게 추억을 나누는 한편, 오랜 시간 현역으로 활동해 온 배우로서의 솔직한 이야기와 앞으로의 바람까지 털어놓는다. 세대를 아우르는 입담과 풍부한 경험이 어우러진 깊이 있는 토크로 또 다른 재미를 전한다고 해 기대를 모은다.레전드 여배우 3인방 김영옥, 사미자, 남능미가 출연하는 '아는 형님'은 5월 초에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr