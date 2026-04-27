국내외에서 뜨거운 인기를 얻고 있는 '유미의 세포들 시즌3' / 사진제공=티빙

국내외에서 뜨거운 인기를 얻고 있는 '유미의 세포들 시즌3' / 사진제공=티빙

티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'가 국내를 넘어 해외에서도 뜨거운 인기를 얻고 있다. 한편 지난 21일 방송된 '유미의 세포들 시즌3' 4회는 1.9%의 시청률을 기록했다.'유미의 세포들 시즌3'가 2주 연속 주간 유료가입기여자수 1위를 기록했다. 국내뿐만 아니라 글로벌에서도 반응이 심상치 않다. 공개 1주차인 1-2회가 라쿠텐 비키 미국, 유럽, 중동, 오세아니아 주간 순위 1위를 차지했다. 몽골 Inche TV에서도 1위를 달성했으며, 일본 디즈니 플러스에서는 3위에 올랐다.앞서 '유미의 세포들 시즌3' 3-4회에서는 적극적으로 접근해오는 주호(최다니엘 분)와 달리 여지를 주지 않는 순록(김재원 분)으로 인해 속상해 하는 유미(김고은 분)의 짝사랑 앓이가 그려졌다. 하지만 유미와 주호가 잘 어울린다는 대용(전석호 분)의 말에 순록은 "별로 잘 안 어울리는 것 같은데요"라고 선을 그으며 그의 속마음에 관심이 쏠렸다. 더욱이 집돌이인 순록이 유미에게 영화를 보자고 제안해 유미와 시청자들의 마음을 설레게 만들었다그런 가운데 유미가 별안간 싸우는 순록과 주호 사이에서 놀라는 사진이 공개돼 호기심을 자극한다. 공개된 사진 속 유미는 어찌된 영문인지 옷이 헝클어질 정도로 싸운 순록과 주호를 보고 당황한 기색이 역력하다. 순록을 향한 주호의 분노, 그런 주호를 바라보는 순록에게서 두 사람 사이 심상치 않은 분위기가 감돈다. 분을 삭이지 못하는 주호를 말리는 대용의 다급한 표정까지 유미와 순록, 그리고 주호 세 사람에게 무슨 일이 벌어진 것인지 궁금해진다.제작진은 "5-6회에서는 원칙주의자 순록이 유미를 만나면서 원칙이 흔들린다"라며 "사랑에 솔직한 유미와 자신의 마음을 깨닫게 되는 순록의 변화가 설렘을 선사할 것"이라고 예고했다.'유미의 세포들 시즌3' 5-6회는 27일 오후 6시 티빙에서 독점 선공개된다. tvN에서는 이날 오후 8시 50분에 5회가 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr