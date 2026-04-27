배우 김태리가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 김태리가 가슴 벅찬 한 편의 성장 드라마를 완성했다./사진= tvN 방송 화면 캡처

배우 김태리가 가슴 벅찬 한 편의 성장 드라마를 완성했다./사진= tvN 방송 화면 캡처

배우 김태리가 가슴 벅찬 한 편의 성장 드라마를 완성했다. 이 프로그램은 지난 2월 첫 방송 당시, 김태리가 2024년 11월 종영한 tvN 드라마 '정년이' 이후 오랜만에 고정 출연하는 예능으로 주목받으며 큰 인기를 끌었다. 초반에는 최현욱과 갈등을 빚는 모습도 있었지만, 회차를 거듭할수록 서로를 이해하고 함께 성장하는 모습을 보여 눈길을 끌었다.지난 26일 tvN 예능 프로그램 '방과후 태리쌤'이 10부작의 막을 내린 가운데, 김태리가 잊지 못할 추억의 한 페이지를 장식했다.김태리는 문경의 한 마을에 위치한 초등학교에서 방과후 연극반 선생님이 되어 아이들과 만났다. 누구에게나 처음이 존재하듯 그의 처음에도 많은 두려움과 긴장감이 설렘과 동반되었지만, 아이들에게 재밌는 수업과 좋은 기억을 선물하고 싶다는 바람 하나로 용기 있는 한 걸음을 내디뎠다.선생님이 되길 결심한 순간부터 문경에 도착한 첫날을 거쳐 마지막 수업이 오기까지, 김태리의 노력은 한 시도 쉰 적이 없었다. 보이지 않는 곳에서도 언제나 아이들에게 마음을 내어주며 전부를 쏟았다. 때로는 계획대로 되지 않는 상황에 속상함을 느끼기도 했지만 모든 과정은 그를 더욱 단단하게 만들었다.김태리는 나날이 성장해 갔다. 서툴렀기에 울고 웃기를 반복하며 끊임없이 성장통을 겪어야 했으나 함께 한 시간만큼 서로를 향한 마음도 차곡차곡 쌓여갔다. 그리고 이러한 김태리의 진심에 아이들 역시 응답하며 기대 이상의 발전을 보여줬고 마침내 무대 위에서 그 결실을 맺는 장면은 벅찬 감동을 자아냈다.연극반 졸업식 날에는 김태리와 아이들의 뜨거운 작별 인사가 보는 이들의 눈물샘을 자극했다. 그동안 이들이 서로에게 얼마나 진실했는지가 고스란히 담겨 있었다. 어색했던 시작은 어느새 오래도록 잊히지 않을 소중한 추억이 되었고 김태리의 특별했던 여정은 안방극장에 진한 여운과 울림을 선사했다.이번 프로그램이 무엇보다 의미 깊었던 이유는 인간 김태리의 새로운 면이 발견됐다는 점에 있다. 작품 속 캐릭터가 아닌, 있는 그대로의 모습으로 아이들과 마주한 그는 흔들림 속에서도 끝내 자신만의 방식으로 해답을 찾아갔고 이는 시청자들에게 커다란 위로와 용기가 되기도 했다.김태리는 선생님으로서, 또 한 사람으로서 첫 도전을 성공적으로 이뤄내며 눈부신 성장을 보여줬다. 그는 "우리가 함께했던 2주가 어떤 힘을 가질 수 있기를 바란다. '오즈의 마법사' 연극의 교훈처럼 자기 자신을 사랑하는 마음을 잃지 않고 살아갔으면 좋겠다"라며 뭉클한 끝인사를 전했다.이어 "헤어짐이 있으니까 지금, 이 순간이 더 소중하고 각별한 거라 생각한다. 또 지나고 나면 어떤 추억으로, 어떤 모양으로 갈무리될 테니 그걸 위해서 걸어왔던 거 같다. 하루하루가 놀라웠다. 늘 그랬듯 최선을 다했으니 됐다"라고 덧붙이며 '방과후 태리쌤'의 대미를 따뜻하게 장식했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr