배우 지예은이 댄서 바타와의 열애를 공식 인정했다. /사진=텐아시아DB

지예은이 '런닝맨'에서 바타와의 열애를 언급했다. / 사진='런닝맨' 캡처

지예은이 '런닝맨'에서 바타와의 열애를 언급했다. / 사진='런닝맨' 캡처

배우 지예은이 '런닝맨'에서 댄서 바타와 러브 스토리를 공개했다.지난 26일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에서는 800회를 맞아 '팔자 따라 무한 적립' 레이스가 펼쳐졌다.이날 지예은은 바타와의 열애설을 언급했다. 그러자 지석진은 "내가 눈치를 챘어야 한다. 바타랑 나랑 예은이랑 앨범 춤 연습을 했다. 연습하고 난 뒤 택시를 태워 보냈는데 예은이가 다시 돌아와서 바타를 만나러 갔더라"며 말문을 열었다.지예은은 "그래서 내가 선배님한테 먼저 가라고 했는데 자꾸 나한테 '이따가 가도 된다'라며 가지 않으셨다. 눈치 없게 자꾸 데이트 방해를 했다"라며 웃어 보였다. 이어 지예은은 "(지석진) 선배님이 정말 안 가시더라. '내가 널 어떻게 보내냐'며 자꾸 안 가셨다. 그래서 택시 타고 한 바퀴 돌아서 다시 왔다"고 덧붙였다.녹화가 진행되는 내내 지예은은 핸드폰을 손에서 놓지 못했다. 쉬는 시간이 되자마자 지예은은 "밥시간이다"라며 핸드폰을 만졌다. 그러자 '런닝맨' 멤버들은 "지예은이 열애설 이후에 자꾸 핸드폰만 들여다본다. 바타한테 뭐 연락오는 게 있나 보다"라며 지예은을 놀렸다.지예은의 구 썸남 양세찬은 "그래서 바타한테 연락이라도 왔냐. 뭐 사랑한다고 했냐"라며 질투해 현장을 웃음바다로 만들었다. 그러자 지예은은 "뭐 사랑은 맨날 하는 거다"라고 답해 설렘을 자아냈다.이어 양세찬이 "썸을 어느 정도 탔냐"고 묻자 지예은은 "나는 썸을 되게 길게 탔다. 한 두 달 반은 탄 것 같다. 우리는 사귀고서도 3주 동안 손을 못 잡았다. 그 친구가 먼저 '손잡아도 돼?'라고 물어봤다"고 회상했다.또 지예은은 '애칭이 뭐냐'라는 질문에 "'자기'다"라고 말해 모두의 부러움을 샀다. 이후 녹화 내내 멤버들의 장난이 이어졌다. 특히 하하는 "바타한테 전화해 봐라. 지금 선택의 시간에 남친 찬스를 한번 써보자"라고 말해 모두를 폭소케 했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr