이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '셀럽인'

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방송인 기안84가 폐지를 줍는 어르신들을 위해 1억 원을 기부하며 다시 한번 선한 영향력을 실천해 화제를 모으고 있다.최근 ‘셀럽인’ 채널에는 '기안84 님과 폐지 줍는 어르신들에게 1억 기부했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 기안84는 서대문구청 및 사랑의 열매와 협력해 생활이 어려운 폐지 수거 어르신 100명에게 각각 100만 원씩, 총 1억 원의 기부금을 전달했다고 알렸다.이번 기부는 단순히 금액을 전달하는 데 그치지 않고 기안84가 직접 어르신들을 찾아가 대화를 나누는 방식으로 진행됐다.기안84는 현장에서 “어릴 적 할머니 손에서 자라서 그런지, 어르신들을 보면 늘 마음이 쓰였다”며 “기부금이 누구에게 가는지 직접 보고 나니 더 큰 보람과 자부심이 생긴다”고 진솔한 심경을 털어놨다.특히 기안84와 만난 한 어르신의 사연이 현장을 뭉클하게 만들었다.평생 100만 원이라는 큰돈을 만져보기 힘들었다는 어르신은 기안84의 손을 잡으며 “진짜 먹고 싶은 게 있었다. 갈비가 너무 먹고 싶었는데, 제일 먼저 갈비부터 사 먹겠다”며 환한 미소를 지어 보였다.이 모습을 지켜보던 기안84 역시 울컥한 마음을 숨기지 못하며 건강을 기원하는 인사를 건넸다.누리꾼들도 “어르신들을 살피는 마음이 따뜻하다”, “선한 행실이 보기 좋다”는 등 응원 메시지가 쏟아졌다.기안84는 이전에도 자신의 채널을 통해 보육원 아동 60명에게 6,000만 원을 전달하는 등 꾸준한 나눔을 이어온 바 있다. 과거 반지하 방에서 생활하며 어렵게 기반을 닦아온 그가 ‘건물주’가 된 이후에도 소외된 이웃을 향해 내미는 진심 어린 손길에 누리꾼들의 따뜻한 격려가 이어지고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr