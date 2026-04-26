'미운 우리 새끼' 차태현이 절친 김종국의 결혼에 대해 솔직한 생각을 밝혔다.
26일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 스페셜 MC로 배우 차태현이 출연해 눈길을 끌었다.
이날 방송에서 차태현은 김종국 결혼에 대해 "아직도 결혼한 게 가짜 같다. 일단 결혼식에서만 봤다"고 운을 뗐다.
이어 차태현은 "그냥 세트에서 사는 것 같다. 아직 제가 신혼집을 가본 적도 없다. 그 집을 가기 전까지는 믿을 수 없다"고 말해 웃음을 안겼다. 또 그는 "전 국민이 꿈을 꾸는 것 같다"고 덧붙였고, 핫한 소식이 있다며 김종국의 '2세 계획' 을 언급했다.
차태현은 "종국이가 이제 2세 계획을 준비하고 있다고 한다. 하지만 이 또한 믿지 않는다"고 말해 폭소를 자아냈다.
한편 김종국은 지난해 9월 양가 가족, 친척, 가까운 지인 등 하객 100여 명만 초대해 극비 결혼식을 올렸다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
26일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 스페셜 MC로 배우 차태현이 출연해 눈길을 끌었다.
이날 방송에서 차태현은 김종국 결혼에 대해 "아직도 결혼한 게 가짜 같다. 일단 결혼식에서만 봤다"고 운을 뗐다.
이어 차태현은 "그냥 세트에서 사는 것 같다. 아직 제가 신혼집을 가본 적도 없다. 그 집을 가기 전까지는 믿을 수 없다"고 말해 웃음을 안겼다. 또 그는 "전 국민이 꿈을 꾸는 것 같다"고 덧붙였고, 핫한 소식이 있다며 김종국의 '2세 계획' 을 언급했다.
차태현은 "종국이가 이제 2세 계획을 준비하고 있다고 한다. 하지만 이 또한 믿지 않는다"고 말해 폭소를 자아냈다.
한편 김종국은 지난해 9월 양가 가족, 친척, 가까운 지인 등 하객 100여 명만 초대해 극비 결혼식을 올렸다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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