이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 차태현이 절친 김종국의 결혼에 대해 솔직한 생각을 밝혔다.26일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 스페셜 MC로 배우 차태현이 출연해 눈길을 끌었다.이날 방송에서 차태현은 김종국 결혼에 대해 "아직도 결혼한 게 가짜 같다. 일단 결혼식에서만 봤다"고 운을 뗐다.이어 차태현은 "그냥 세트에서 사는 것 같다. 아직 제가 신혼집을 가본 적도 없다. 그 집을 가기 전까지는 믿을 수 없다"고 말해 웃음을 안겼다.또 그는 "전 국민이 꿈을 꾸는 것 같다"고 덧붙였고, 핫한 소식이 있다며 김종국의 '2세 계획' 을 언급했다.차태현은 "종국이가 이제 2세 계획을 준비하고 있다고 한다. 하지만 이 또한 믿지 않는다"고 말해 폭소를 자아냈다.한편 김종국은 지난해 9월 양가 가족, 친척, 가까운 지인 등 하객 100여 명만 초대해 극비 결혼식을 올렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr