이미지 크게보기 사진 = MBN ‘속풀이쇼 동치미’

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쿨 김성수가 딸과의 일화를 통해 가슴 깊은 속내를 전했다.지난 25일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서는 ‘잘 키운 딸 하나 열 아들 부럽지 않다’는 주제로 이야기가 이어진 가운데, 김성수는 딸을 떠올리며 조심스럽게 입을 열었다.그는 “딸아, 아프면 제발 아프다고 해라”라는 말로 운을 떼며 어린 시절을 떠올렸다.“어릴 때부터 유난히 성숙했다. 보통 사춘기 때문에 힘들어하는 시기가 있지 않냐. 그런데 제 딸은 그 시기가 한 달도 안 갔다”고 말해 주변을 놀라게 했다.이어 기억에 남는 일을 꺼냈다. “어느 날 높은 선반에서 물건을 꺼내다가 발등을 다쳤다. 크게 아파하는 기색이 없어서 파스만 발라주고 ‘괜찮을 거야’ 하고 넘겼다.그런데 다음 날 학교에서 너무 아프다고 연락이 왔다”고 말했다. 병원 진단 결과는 골절이었다. 김성수는 “아프면 말을 해야 하는데, 제가 걱정할까 봐 참은 거다”라며 미안한 마음을 드러냈다.이야기는 자연스럽게 현재로 이어졌다. 김성수는 힘들었던 시기를 떠올리며 “한 번은 통화하다가 너무 지쳐서 ‘힘들어서 죽을 것 같다’고 그냥 툭 내뱉은 적이 있다”고 말했다.이어 “그 말을 딸이 심각하게 받아들이더라. ‘아빠까지 없으면 나 어떡해’라면서 펑펑 울었다”고 전해 스튜디오를 먹먹하게 만들었다.그는 사업 실패 등으로 힘든 시간을 보냈던 과거도 함께 언급했다.“가장이니까 힘든 모습을 드러내지 않으려고 했다. 잘 풀리지 않는 일이 많았지만 참고 버텼다”고 털어놨다. 그러면서 “그런데 딸이 먼저 ‘힘든 일 있으면 나한테 기대’라고 말해줬다”며 고마움을 전했다.이날 방송에서는 딸 혜빈 양의 음성 메시지도 공개됐다. 딸은 “나한테 아빠는 세상에서 제일 멋있고 잘생기고, 누구와도 바꿀 수 없는 사람이다. 절대 기죽지 마라. 건강하게 오래 행복했으면 좋겠다. 사랑한다”고 전해 현장을 눈물바다로 만들었다.한편 김성수는 2004년 결혼해 딸을 얻었으나 2010년 이혼했고, 이후 전처가 딸을 키웠으나 2012년 아내가 칼부림 사건으로 사망하는 큰 아픔을 겪었다. 2014년 재혼했지만 1년 만에 결별 후 홀로 딸을 키워왔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr