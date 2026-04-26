이미지 크게보기 사진 = MBC ‘소라와 진경’

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‘소라와 진경’ 방송인 홍진경이 암투병과 이혼 등을 겪으며 쉽지 않았던 인생사를 담담하게 털어놨다.26일 방송된 MBC 예능 ‘소라와 진경’ 1회에서는 15년 만에 마주한 이소라와 홍진경의 재회가 그려졌다. 오랜 공백 끝에 만난 두 사람은 자연스럽게 각자의 시간을 꺼내놓기 시작했다.이소라가 “우리는 다 싱글로 남아 있네”라며 웃음을 보이자, 홍진경은 “그러고 보니 나도 싱글로 다시 왔네. 너무 기가 센가?”고 농담으로 받아치며 분위기를 풀었다.이어 홍진경은 지난 15년을 짧게 정리했다. 그는 “언니 못 보던 동안 결혼하고 아이도 낳고, 암 투병도 하고, 그 사이 이혼도 하고 많은 일이 있었다. 전 암이었다. 6번 항암했다”고 말해 현장을 숙연하게 만들었다.특히 항암 치료 과정에 대해 솔직한 심정을 전했다.홍진경은 “첫 번째랑 마지막이 제일 쉽다. 처음은 모르고 시작하고, 마지막은 끝이 보이니까 한다. 중간 세 번째, 네 번째가 제일 힘들다”며 “삶을 포기하고 싶었다. 안 하고 싶었다. 너무 힘드니까”고 털어놨다.힘겨운 시간을 지나 현재는 건강을 회복했다고 밝힌 그는 “그런 시간을 겪고 지금은 완치해서 건강하다”고 덧붙였고, 이를 들은 이소라는 “너무 애썼다”며 진심 어린 위로를 건넸다.같은 방송에서 홍진경은 고(故) 최진실의 자녀들에 대한 각별한 마음도 전했다.이소라는 “환희랑 준희를 계속 챙기는 게 대단하다”고 말했고, 이에 홍진경은 “자주 만나지는 못했지만 처음부터 꾸준히 하자는 생각으로 시작했다”며 조심스럽게 입을 열었다.그는 “늘 애들 옆에 있으려고 했다. 무슨 일 있어도 그 아이들이 찾아올 수 있게”라고 말해 깊은 울림을 전했다.한편 홍진경은 2013년 난소암 진단을 받고 약 2년간 투병했으며, 이후 완치 판정을 받았다. 또한 2003년 결혼해 딸을 두었으나 지난해 이혼 소식을 전한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr