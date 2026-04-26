신혜선이 공명과 잠입 수사에 나선다./사진제공=tvN

신혜선이 공명과 잠입 수사에 나선다./사진제공=tvN

신혜선, 공명이 본격 공조에 나선다.26일 tvN 토일드라마 ‘은밀한 감사’ 측은 2화 방송을 앞두고 잠입 수사에 돌입한 주인아(신혜선 분)와 노기준(공명 분)의 스틸컷을 공개했다.‘은밀한 감사’는 ‘독종’ 감사실장 주인아와 ‘감사실 에이스’ 노기준의 아찔한 첫 만남부터 ‘풍기문란’ 감사의 시작을 알린 상상 초월 사내 가십 에피소드로 시선을 사로잡았다. 하루아침에 해무그룹 서열 최하위인 감사 3팀의 ‘풍기문란’ 담당자로 좌천된 노기준, 그리고 그를 ‘픽’한 주인아의 혐관은 향후 전개에 대한 기대감을 높였다. 특히 영희(박하선 분)의 남편이 사내 불륜이라는 것을 잡아내고, 의부증에 시달리던 영희의 습격 현장에서 주인아가 노기준을 받쳐 안은 ‘기절 엔딩’은 두 사람이 마주할 다채로운 사건에 궁금증을 더했다.공개된 사진은 해무그룹을 또 한 번 뒤흔들 사건을 예고한다. 두 번째 제보의 실체를 파악하기 위해 주차장 F구역으로 잠입에 나선 주인아와 노기준. 감사 3팀으로의 좌천도 모자라 ‘풍기문란’ 담당이라는 것에 현실 부정도 잠시, 주인아의 지시에 예리한 눈빛을 장착하고 에이스 모드를 발동한 노기준의 변화가 흥미롭다. 과연 주차장 F구역에서 이들이 마주한 두 번째 제보의 진실은 무엇일지 이목이 집중된다.‘은밀한 감사’ 제작진은 “2회에서는 상극이었던 주인아와 노기준이 ‘두 번째 제보’의 실체를 밝히기 위한 본격 공조에 나선다”며 “은밀하게 추적하고 확실하게 적발해 나가는 과정 속 두 사람이 어떤 흥미로운 전환점을 맞이할지 기대해 달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr