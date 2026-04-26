사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영이 더 성숙해진 비주얼을 자랑해 팬들의 마음을 설레게 했다.최근 장원영은 자신의 인스타그램에 "봄이 좋아"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 장원영은 어깨라인이 드러나는 블랙 민소매 니트 상의에 네이비색 미니스커트를 매치하여 세련되면서도 상큼한 스타일링을 완성했다.긴 웨이브 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 장원영은 한 손에 들린 화려한 패턴의 스마트폰으로 거울 셀카를 찍으며 매혹적인 표정을 짓고 있다. 다른 사진에서는 손을 볼에 댄 채 상큼한 미소를 짓는가 하면 팝업 행사장에서 대형 솜사탕을 들고 포즈를 취하며 인형 같은 옆태를 뽐냈다.장원영은 긴 각선미가 돋보이는 전신사진을 통해 비현실적인 비율을 자랑했고 자신이 모델로 활동 하고 있는 헤어 기기를 활용한 포즈를 취하며 팬들의 시선을 사로잡았다.이를 본 팬들은 "난 원영이 좋아" "워녕이 넘 이쁘다" "너무 예뻐" "진짜 공주다" "여신이시여" "Ai 보다 예쁜 장원영" 등의 댓글을 달았다.한편 2004년생으로 22세인 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수하기도 했다. 또 장원영은 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 보인다. 장원영은 지난해만 우리은행, Malto, 빙그레, 다이슨, 데싱디바, 배러, JIM BEAM, 뉴발란스 등 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr