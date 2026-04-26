사진 = MBC '21세기 대군부인' 캡처

사진 = MBC '21세기 대군부인' 캡처

아이유와 변우석이 수많은 금기를 벗어난 달콤한 일탈로 시청자들의 설렘 세포를 무한 자극했다.지난 25일 방송된 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'(연출 박준화, 배희영/극본 유지원) 6회 시청률은 수도권 11.3%, 전국 11.2%, 2054 5.9%를 기록하며 수도권과 2054 기준 토요일 전체 프로그램 1위에 올랐다. 전국 및 2054 시청률은 자체 최고 기록을 경신했을 뿐만 아니라 성희주(아이유 분)가 이안대군(변우석 분)에게 “하고 싶은 거 다 하세요”라고 말하는 장면은 분당 최고 13.4%까지 치솟았다.(닐슨코리아 기준)이날 방송에서는 같은 상처를 공유한 성희주와 이안대군이 진심을 담은 입맞춤을 나누며 아름다운 낭만을 선사했다. 내진연에 동행하며 이목을 끌어당긴 성희주와 이안대군은 내진연 2막에서도 남다른 존재감을 뽐냈다.앞서 이안대군은 윤이랑(공승연 분)에게 성희주와의 결혼을 포기할 테니 성희주를 내진연에 초대해달라고 부탁했던 바, 윤이랑은 이안대군이 성희주와 함께 온 것이 이별 선물 정도일 것이라 여겼고 두 사람만을 위한 무대를 허락했다.하지만 이안대군은 모두가 보는 앞에서 어머니 의현왕후(김소현 분)의 반지를 내밀며 성희주에게 청혼해 보는 이들을 놀라게 했다. 예상치 못한 프러포즈를 받은 성희주도 기쁜 마음으로 이안대군의 청혼을 받아들였고 왕 이윤(김은호 분)의 허락까지 일사천리로 받아내는 쾌거를 이뤘다. 이로써 성희주와 이안대군은 국왕이 인정한 예비부부가 됐다.이안대군의 깜짝 프러포즈에 국내는 물론 외신까지 주목했다. 이안대군의 계획에 허를 찔린 윤이랑은 한 번 내려진 어명을 뒤집을 순 없다고 판단, 이안대군의 약점을 잡고자 성희주와의 혼인을 받아들이기로 했다. 왕실과 내각의 분열을 원치 않을 뿐더러 성희주의 편이 되어주기로 약속했던 국무총리 민정우(노상현 분) 역시 두 사람의 혼인을 지원할 수밖에 없었다.성희주와 이안대군은 계약결혼을 무사히 마치기 위해 정식 계약서를 은밀하고도 야무지게 작성하며 본격적인 혼인 준비를 시작했다. 계약 조건을 조율하는 과정에서 티격태격하는 성희주와 이안대군의 모습이 웃음을 자아냈다.이런 가운데 성희주와 이안대군, 대비 윤이랑의 불편한 식사 자리가 성사돼 긴장감을 높였다. 자애로운 대비의 얼굴을 하며 성희주와 이안대군의 경계심을 누그러뜨린 윤이랑은 점점 이안대군을 향한 적대감을 드러냈다. 형수의 무례한 언사를 듣고도 반박하지 않는 이안대군을 본 성희주는 돌연 그의 손을 잡고 자리를 벗어났다.이안대군은 "결혼만 하면 자가 앞에 있는 게 뭐든 제가 다 치워줄게요"라며 자신을 대신해 화를 내주는 성희주를 깊게 바라본 후 웃으며 자신을 데리고 나가달라는 말로 대신했다. 이에 성희주는 이안대군을 위해 요트를 준비, 모든 근심을 잠시나마 내려놓을 수 있도록 자유로운 일탈을 선물했다. 왕실의 법도에서 벗어나 불어오는 바람을 만끽하며 요트 선상에 선 두 사람의 모습은 보는 이들까지 두근거리게 했다.두 사람은 요트 위에서 하늘 위를 나는 기분을 느끼며 행복한 시간을 보냈다. 그리고 눈 깜짝할 새에 서로 밀착된 순간 이안대군은 성희주의 입에 입을 맞추며 로맨틱한 순간을 만끽했다. 성희주도 조심스럽게 이안대군을 끌어당겼고 요트 위에서 애정 가득한 입맞춤을 나누는 두 사람의 로맨틱한 데이트로 6회가 마무리됐다.국민들이 응원하는 '대군쀼' 아이유와 변우석의 한껏 무르익은 로맨스가 펼쳐질 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 7회는 10분 일찍 앞당겨 오는 5월 1일 밤 9시 40분에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr