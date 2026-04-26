배우 위하준이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

위하준이 '세이렌' 종영 인터뷰를 통해 여러가지 이야기를 들려줬다./사진제공=엠에스팀엔터테인먼트

위하준이 '세이렌' 종영 인터뷰를 통해 여러가지 이야기를 들려줬다./사진제공=엠에스팀엔터테인먼트

위하준이 '세이렌' 종영 인터뷰를 통해 여러가지 이야기를 들려줬다./사진제공=엠에스팀엔터테인먼트

"'사이렌’ 촬영 들어가기 직전 한 예능 프로그램에 출연한 제 모습을 봤는데, 어느 순간 턱선이 사라졌더라고요. 그렇게 다이어트를 결심했죠. 이번 작품을 대하는 태도를 이전과는 완전히 다르게 가져갔습니다."지난 8일 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 tvN '세이렌'에서 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다. '세이렌'은 빠져들 수밖에 없는 그녀를 사랑하면 죽게 된다는 설정 아래, 보험 사기를 조사하는 한 남자가 용의자로 의심되는 한 여자를 집요하게 파헤치며 전개되는 치명적인 로맨스 스릴러다. 위하준은 극 중 한설아(박민영 분)의 뒤를 쫓는 보험사기조사팀 조사관 차우석 역으로 열연했다. 냉철함과 순애보를 동시에 지닌 인물을 섬세하게 그려내며 안정적인 호평을 끌어냈다.2015년 영화 '차이나타운'으로 데뷔한 위하준은 고등학교 3학년 때까지 완도에서 지내다 연예인의 꿈을 이루기 위해 상경한 것으로 알려졌다. 그는 '로맨스는 별책부록', '18 어게인', '작은 아씨들' 등 다양한 작품에서 활약하며 입지를 다졌고, '오징어 게임'을 통해 글로벌 팬덤을 확장했다. 최근에는 OTT 작품을 중심으로 활동해온 그는 '세이렌'을 통해 2024년 방송된 '졸업' 이후 2년 만에 안방극장에 복귀해 시청자들과 다시 만났다.흥행한 로맨스 작품에도 다수 출연했지만, 위하준은 '오징어 게임' 시리즈를 비롯해 '배드 앤 크레이지', '미드나이트', '최악의 악' 등 장르물에서의 활약이 특히 두드러졌다. 그만큼 강렬한 이미지가 대중에게 자연스럽게 각인됐다. 인터뷰에서 만난 위하준은 로맨스 장르에 대한 갈증을 고백하며 실제로 다정한 면이 많다고 어필했고, 침착하고 겸손한 태도로 다양한 이야기를 풀어냈다.위하준은 '세이렌'을 위해 체중 감량에 공을 들였다고 밝혔다. 그는 "건강하게 감량해서 '세이렌'에 들어가자는 목표를 세웠다"며 "차우석이란 캐릭터가 보험 조사관이고 냉철한 인물이다 보니 외모 관리도 중요했다. 조금만 부어도 티가 나는 타입이라 더 신경 썼다. 이번에는 다른 때보다 유독 더 건강하게 감량했다"고 밝혔다.이어 "이전에는 일부러 피폐해 보이기 위해 무리해서 체중을 뺀 적도 있지만, 이번에는 그런 개념이 아니라 전체적으로 슬림한 체형을 만들기 위한 감량이었다. 기존에 마시던 쉐이크도 끊고, 헤어도 길러보는 등 변화를 시도했다. 지금도 그 상태를 유지하고 있다"고 덧붙였다.건강하게 뺐다고 강조한 그에게 이전 다이어트 방식과 비교했을 때 어떤 점이 달랐냐고 묻자 "아침을 꼭 챙겨 먹었다. 블루베리와 계란을 먹었다. 단 걸 좋아하는 편이라 원래는 즐겼는데, 당을 줄이려고 노력했다. 평소 술이나 야식은 거의 하지 않는데도 살이 찐 걸 보니 디저트를 많이 먹고 있었던 것 같더라. 혈당 관리를 하면서 운동을 병행하니 한 달 만에 7kg이 빠졌다"고 말했다."제일 많이 나갔을 때 체중이 76kg이었어요. 다이어트를 한 현재는 69kg입니다."위하준은 "체중을 감량하는 것보다 늘리는 건 더 어렵다. 무작정 찌울 수도 없고, 건강하게 벌크업을 하려면 많이 먹고 많이 운동해야 한다. 오히려 빼는 게 더 쉽다고 느껴진다"고 전했다. 이어 "체력 관리는 꾸준히 하고 있고, 달리기를 가장 오래 했고 좋아한다. 다만 예전처럼 무리하게 운동하기보다는 저강도로 가볍게 하는 편이다. 전보다 한 사이즈 반 정도 줄였다. 지금은 평균 체형을 유지하려고 한다"고 말했다."과거 작품을 보다가 체격이 너무 커 보이는 모습에 충격을 받은 적도 있습니다. '졸업'에서는 대치동 국어 강사 역할이었는데 학생주임처럼 보일 정도로 커 보여서 '이건 아니다'라는 생각이 들더라고요(웃음)."위하준은 "증량이 필요한 역할은 그때그때 관리하되, 기본적으로는 옷 입기 가장 편한 평균 체중을 유지하면서 조절하는 게 맞다고 생각한다"고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr