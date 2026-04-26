이미지 크게보기 사진 = KBS2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’

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‘살림하는 남자들 시즌2’에서 지상렬과 신보람 커플을 둘러싼 결혼 이야기가 본격적으로 오갔다.25일 방송된 KBS2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 지상렬의 오랜 친구인 신동엽과 박서진이 함께 자리해 자연스럽게 대화에 힘을 보탰다.신동엽은 “사랑하는 친구 상렬이가 꼭 결혼했으면 하는 마음에 굳히기 작전을 하려고 내가 만나자고 했다”며 직접 나선 이유를 밝혔다.이날 만남은 신동엽의 제안으로 이뤄졌다. 지상렬은 “동엽이가 개인 유튜브에서 보람 씨랑 내가 만나는 걸 알게 됐고, 그때 보람 씨를 보고 싶다고 해서 귀한 만남을 하게 됐다”고 설명했다.대화는 곧 결혼 이야기로 이어졌다. 신동엽이 신보람 어머니의 반응을 묻자, 지상렬은 “어머니를 몇 번 뵌 적이 있다. 보람 씨 말로는 '상렬이 만나서 든든해서 좋겠네'라고 하셨다더라. 그리고 어느 날 보람 씨가 '오빠는 엄마한테 어떻게 잘했길래 엄마가 좋아할까'라고 하더라”고 전했다.잠시 후 자리에 모습을 드러낸 신보람은 두 사람과 인사를 나누며 대화에 합류했다. 그는 지상렬의 매력에 대해 “되게 든든하고 귀엽다. 그리고 나한테 잘해주려고 하는 게 보인다. 노력하는 게 보이는데 엄청 서투르다. 그런 게 예쁜 것 같다. 이 사람이 좋으니까 그래도 괜찮은 것 같다. (서투른 것도) 그냥 봐주고 기다려주고”라고 솔직하게 말했다.자녀 계획에 대한 질문에는 “만약 갖는다면 딸이 좀 더 갖고 싶긴 하다”고 답하며 미래에 대한 생각도 전했다.결혼에 대한 생각 역시 직접 언급했다. 신보람은 “사실 오빠 만나기 전에는 결혼에 대한 진지한 생각도 해본 적 없는데 오빠 만나서 (결혼) 생각이 들었고 생각해 보는 중”이라고 밝혔다.이 발언에 신동엽은 곧바로 반응했다. 그는 “내년 봄 어떠냐”고 물은 데 이어 “가을 신부는 어떻게 생각하냐”고 덧붙이며 분위기를 띄웠다. 이에 MC 이요원은 “든든한 지원군이다”라며 응원을 보탰다.한편 신동엽은 앞서 “결혼하면 집 빼고 다 사주겠다”고 말한 바 있다. 이날 역시 지상렬의 결혼을 향한 응원을 이어가며 이야기를 이끌었다.지상렬은 지난해 방송을 통해 신보람과 처음 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 이후 서로의 가족과도 교류를 이어오며 관계를 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr