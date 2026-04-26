배우 유선호가 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취했다./사진=텐아시아DB

유선호가 허리 부상을 딛고 '1박 2일' 녹화에 복귀한다./사진제공=KBS2

유선호가 2주 만에 허리 부상을 딛고 '1박 2일'로 복귀한다. 앞서 유선호는 동갑내기 배우 신은수와 지난 1월 연인 사이임을 공식적으로 인정했다.26일 방송되는 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 전라남도 나주시에서 펼쳐지는 '배로 즐기는 나주 여행' 첫 번째 이야기가 공개된다.최근 뮤지컬 연습 도중 허리를 다치면서 직전 녹화에 참여하지 못했던 유선호는 건강한 모습으로 다시 '1박 2일' 팀에 합류한다. 당시 본인의 대타로 긴급 투입돼 맹활약을 펼쳤던 강재준이 촬영지 근처에서 대기 중이라는 이야기에 유선호는 "강재준 씨 서울로 다시 가셔도 됩니다"라며 황급히 견제 멘트를 날려 웃음을 자아낸다.이번 여행에서는 다섯 멤버가 합심해 용돈을 불려야 하는 단체전 미션이 진행된다. 그러나 쉬운 미션도 어처구니없이 틀리는 맏형 김종민의 실수에 딘딘은 "종민이 형 늙었어. 이젠 슬퍼"라며 울분을 터트린다.딘딘을 비롯한 동생들의 맹비난이 이어지자 김종민은 "너희 틀려봐. 내가 아주 죽인다"라며 살벌한 협박으로 응수한다. 맏형의 공포스러운 발언 이후 실책이 없었던 다른 멤버들 역시 황당한 실수를 연발하며 흔들린 멘탈을 좀처럼 붙잡지 못한다.그런가 하면 이날 방송에서는 제작진의 딘딘 편애 의혹이 불거진다. 마음이 상한 네 멤버는 "딘딘 빼고 다 나와", "딘딘만 데리고 하세요"라며 급기야 집단 촬영 거부에 돌입하고, 보다 못한 딘딘이 급히 사태 수습에 나섰다는 후문이다.딘딘을 제외한 '1박 2일' 멤버들이 보이콧을 시도한 이유는 무엇일지 26일 오후 6시 10분 방송되는 '1박 2일 시즌4'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr