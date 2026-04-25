사진 = KBS2TV '신상출시 편스토랑' 캡처

사진 = KBS2TV '신상출시 편스토랑' 캡처

'신상출시 편스토랑' 김용빈이 할머니 산소에서 눈물을 떨궜다.지난 24일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에는 새로운 편셰프들이 출격해 색다른 매력을 발산했다. '미스터트롯3'에서 최종 진(眞)을 차지하며 대세에 등극한 트로트 황태자 김용빈과 5월 결혼을 앞둔 예비부부 신지X문원 커플이 그 주인공. 유쾌하고 진솔하게 자신의 이야기를 털어놓은 NEW 편셰프들 덕분에 시청자도 웃고 울었던 방송이었다.먼저 김용빈은 바쁜 스케줄 속 어렵게 얻은 휴일을 맞이해 고향 대구를 찾았다. 트로트 신동으로 활약하며 23년 트로트 외길인생을 걸어온 김용빈은 할머니와 고모의 아낌없는 사랑 속에 성장했다. 김용빈은 할머니와의 추억이 담긴 고향 대구의 거리를 걸으며 어린 시절을 떠올렸다. 트로트 황태자 김용빈이 떴다는 소식에 동네 어르신들도 반가움의 반응을 쏟아냈다.어린 시절 할머니는 김용빈에게 엄마이자 친구이자 할머니였다고. 하지만 김용빈이 경연 프로그램에서 1등하기 6개월 전 췌장암으로 하늘로 떠나셨다. 생전에 할머니가 쓰시던 방에서 할머니의 지극한 손자 사랑을 다시 한번 확인한 김용빈은 어릴 적 할머니가 만들어 주시던 음식을 직접 요리해 보기로 했다. 조카인 김용빈을 "아들"이라고 부를 정도로 잘 챙겨 주는 고모는, 김용빈에게 할머니의 레시피를 꼼꼼하게 알려줬다.'편스토랑'에 스페셜MC로 출연한 이후 요리에 관심을 가지기 시작했다는 김용빈은 차근차근 할머니의 맛을 재현해 냈다. 병아리 편셰프지만 시원시원한 김용빈의 칼질 실력에 이연복 셰프는 "걱정했는데 요리 잘한다"라고 칭찬했다. 김용빈 역시 자신이 만든 음식들을 맛보며 "나 요리 잘하네?!"라고 귀여운 자화자찬(?)을 해 웃음을 자아냈다.그렇게 직접 만든 음식으로 정성껏 도시락을 싼 김용빈은 할머니가 잠들어 계신 산소로 향했다. 돌아가시기 직전까지 손자를 기다렸다가 손자의 목소리를 듣고 떠나셨다는 김용빈의 할머니. 김용빈은 "빨리 못 와서 미안해 잘 있지? 나는 바쁘게 하루하루 지내고 있습니다"라며 "앞으로도 잘 지켜봐 주시기 바랍니다 늘 내 옆에 있어 주기를 너무 보고 싶다"라며 눈물을 뚝뚝 흘렸다. 이어 김용빈이 할머니가 생전에 좋아하시던 노래를 부르자 ‘편스토랑’ 스튜디오도 눈물바다가 됐다.한편 5월 결혼을 앞둔 예비부부 신지X문원 커플이 방송 최초 동반 출연했다. 손을 꼭 잡고 스튜디오를 찾은 두 사람은 이날 신혼집도 공개했다. 특히 7살 연상 예비 신부 신지를 위해 영양사, 요리사, 청소 요원까지 자처한 예비 신랑 문원의 남다른 외조가 눈길을 끌었다. 문원은 이날 신지를 위해 신지의 소울푸드인 훠궈를 집에서 만들고, 특급 이벤트까지 해 놀라움을 자아냈다.두 사람의 진솔한 고백도 이어졌다. 예비 신랑 공개 후 논란에 휩싸였던 두 사람. 당시 문원은 일이 뚝 끊기면서 물류센터, 청소 아르바이트까지 하면서 생활비를 벌었다고. 문원은 "신지를 사랑하는 팬들이 걱정해 주시는 거니까 그만큼 더 노력해서 보여드려야겠다고 생각했다"라고 말했다. 신지는 "지금도 충분하다"며 "잘 버텼다"라고 예비 신랑 문원을 다독였다.스페셜MC에 이어 병아리 편셰프로 합류한 트로트 황태자 김용빈은 하늘에 계신 할머니에 대한 그리움을 털어놨다. 신지X문원 커플은 결혼을 앞두고 불거진 논란에 대해 조심스럽게 자신들의 마음가짐을 전했다. '편스토랑'이라 가능한 스타들의 솔직한 고백을 들을 수 있었다는 반응이다.KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 5월 1일 금요일 저녁 8시 30분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr