사진=혜리 유튜브

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걸스데이 혜리가 스태프들을 위해 준비한 몰디브 여행이 뒤늦게 화제를 모으고 있다.24일 혜리 유튜브 채널에는 '로망이었던 몰디브.. 드디어 꿈을 이뤘습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 혜리는 오랜 꿈이었던 몰디브 여행에 나서는 모습을 공개했다. 그는 "저 몰디브 가고 싶다"고 수차례 말해온 로망을 드디어 이루게 됐다며 설렘을 감추지 못했다.특히 이번 여행에는 오랜 시간 함께한 헤어·메이크업 스태프들을 직접 데리고 나섰다는 점에서 의미를 더했다. 공항으로 향하던 혜리는 "고생을 너무 많이 했기 때문에 즐거운 추억을 같이 만들고 싶었다"며 이번 여행의 이유를 설명했다.약 17시간에 달하는 긴 이동 끝에 도착한 몰디브에서 혜리는 "이래서 신혼여행으로 오는구나"라며 감탄을 연발했다. 도착 직후에는 날씨를 걱정하며 긴장한 모습도 보였지만, 맑게 갠 하늘을 보며 "눈물 날 것 같다"고 말하는 등 진심 어린 반응을 보였다.숙소에 도착한 뒤에는 스태프들과 함께 수영, 요가, 스파, 선셋 크루즈 등 다양한 일정을 소화하며 시간을 보냈다. 혜리는 "하루를 꽉 채워 보내고 싶다"며 계획적인 여행 스타일을 드러내기도 했다.촬영 종료 후 이어진 식사 자리에서 스태프들은 혜리의 미담을 쏟아냈다. 한 스태프는 "해외여행을 한 번도 안 가봤는데 혜리 언니가 갑자기 여권 만들라고 해서 갔더니 몰디브 포상 휴가였다"며 "여권 첫 도장이 몰디브"라고 말해 감동을 안겼다.또 다른 스태프는 드라마 종방연 당시의 일화를 공개했다. 그는 "럭키드로우 선물을 고르자고 해서 같이 백화점에 갔는데, 촬영이 끝난 뒤 차에 타보니 지갑이 놓여 있었다"며 "손이 떨릴 정도로 놀랐다"고 이야기했다.가장 큰 반응을 얻은 것은 재계약 당시의 이야기였다. 혜리와 7년째 함께하는 중인 스태프는 "계약 만료 시점이라 다들 불안해했는데, 혜리가 재계약을 하면서 계약금을 포기하고 그 돈을 스태프들에게 보너스로 돌렸다"며 "그 자리에서 다 같이 울었다. 그때부터 회사를 못 떠나게 됐다"고 전했다.스태프 얘기를 듣던 혜리는 쑥스러운 듯 웃다가, 결국 함께 눈시울을 붉히며 훈훈한 분위기로 마무리했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr