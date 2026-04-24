코미디언 김지민이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

코미디언 김지민이 '이호선의 사이다'에서 아픈 과거를 털어놓는다. / 사진제공=SBS Plus

김준호와 결혼한 코미디언 김지민이 번아웃으로 인해 눈물을 흘린 과거를 고백한다.오는 25일 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다' 17회에서는 파국으로 치닫는 부부의 세계를 주제로 현실보다 더한 막장 사연들이 쏟아지며 충격을 안긴다.이날 방송에서 김지민은 남편 김준호와의 결혼식 관련 에피소드를 공개하며 특유의 입담을 발휘한다. 김지민이 "가장 기억에 남는 축의금 액수는 3만 원이었다"고 밝히자 이호선은 "재혼이라?"라는 팩트 폭격으로 폭소를 유발한다. 이때 김지민이 그 주인공이 배우 차태현이라고 밝혀 놀라움을 안긴다. 국민 배우 차태현이 단돈 3만 원의 축의금을 낸 이유가 무엇일지 호기심을 자극한다.이어 김지민은 "(나는) 개그하려고 태어난 사람이라고 생각한다. 엄마 뱃속에서 나오면서부터 웃기게 태어난 것 같다, 일이 너무 잘 맞는다"라며 자신의 일에 대한 만족감을 전하고 이에 이호선 역시 따뜻한 응원을 보낸다.하지만 밝은 분위기도 잠시 김지민은 "한때 일이 너무 많아 남들이 보기엔 행복해 보이는 삶이었지만 번아웃이 온 적 있다"고 털어놓으며 분위기를 반전시킨다. 그는 "당시 13층 오피스텔에 혼자 살았는데 집에 들어서자마자 밖으로 뛰쳐나왔다. 아래를 내려다보다 '사람들이 이렇게 아찔한 생각을 갑자기 하는구나'라는 생각이 들었다"고 고백한다.김지민은 절망의 순간 의외의 인물에게 전화를 걸어 도움을 요청했고, 해당 인물을 만나 손을 잡고 두 시간 내내 눈물만 흘렸다는 일화를 전해 현장을 숙연하게 만든다. 과연 위기의 순간 김지민의 곁을 지켜준 은인은 누구일지 궁금증이 쏠린다.제작진은 "현실 부부들의 파국을 막기 위해 나선 이호선의 속 시원한 솔루션뿐만 아니라 유쾌한 겉모습 뒤에 숨겨진 김지민의 아픈 고백이 시청자들에게 깊은 울림과 위로를 전할 것"이라며 "웃음과 눈물을 오가는 김지민-김준호 커플의 생생한 뒷이야기도 기대해 달라"고 전했다.'이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr