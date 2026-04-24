사진=이창섭 유튜브

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씨스타 출신 소유가 '월세 1300만원' 한남동 집을 떠나는 이유를 밝혔다.24일 유튜브 채널 '이창섭&저창섭'에는 "월세 1,300만원 소유 집 공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이창섭은 서울 한남동에 위치한 소유의 집을 찾았다. 한남동 고급 주택가에 들어서자마자 경비와 대사관이 이어지는 환경이 눈길을 끌었다. 그는 "여기가 서울의 부의 상징"이라며 감탄을 드러냈다.소유는 해당 집에서 6년째 거주 중이라고 밝혔다. 그는 "여긴 매매가 없고 연세다"라며 계약 방식을 설명했다. 이에 이창섭이 "너 진짜 부자다"라고 놀라워하자, 소유는 "그래서 이사 간다"고 답해 시선을 모았다.이사 이유는 분명했다. 소유는 "이 집에 살다가 결혼을 하겠거니 생각했다. 근데 결혼 생각이 없어졌다"며 "그럼 굳이 여기 살 필요가 없다"고 말했다. 이어 "사랑을 하면 연애하면 되는데 굳이 결혼을 왜 해?"라고 되물으며 자신의 결혼관을 솔직하게 드러냈다.월세 금액에 대한 이야기도 이어졌다. 이창섭이 "달방 비용이 1300만원"이라고 하자, 소유는 "오해가 있다. 1200만원 짤이 돌아다니는데 나는 그 금액이 아니다. 일찍 들어와서 가격이 더 낮다"고 해명했다. 하지만 현재 시세를 묻자 "지금은 1300만원이더라, 올랐더라"고 덧붙여 웃음을 안겼다.집의 입주 조건 역시 일반적이지 않았다. 소유는 "이 집 근처에 대사관이 많아서 외국인 위주로 받았다"며 "연예인도 가려서 받았다. 처음 들어올 때 까다로웠다"고 털어놨다. 그러면서 "집 보러 갔는데 '자기들이 뭔데 날 판단해' 이런 생각도 들었다"고 당시를 떠올렸다.집의 장점으로는 관리 서비스를 꼽은 소유는 "전구 하나 나가도 전화하면 바로 와서 고쳐준다. 내가 손댈 게 없다"고 설명했다. 다만 최근에는 불안한 경험도 했다고 고백한 소유는 "사생팬이 집 앞까지 찾아온 적 있다"며 "그 이후로 초인종 소리만 들어도 긴장된다. 이사갈 곳은 공개하지 않을 것"이라고 털어놨다.한편, 소유는 신발과 명품 가방, 의류 등을 정리하며 판매까지 진행하는 모습이 담겼다. 다양한 브랜드 제품이 등장하며 시선을 끌었고, 일부 제품은 샤넬, 생로랑 등 고가 명품임이 드러나 놀라움을 더했다.소유는 현관부터 가득한 수십 켤레의 신발에 대해 "씨스타 때 무조건 높은 굽 신발을 신게 했다. 그때 신발에 꽂혀서 한때 많이 모았다"면서 "버릴 땐 과감히 버려야 좋은 기운이 들어온다"며 자신만의 정리 철학도 밝혔다.소유는 이사를 앞두고 앨범 준비도 병행 중이라고 밝혔다. 그는 "정신없는 시기지만 새로운 시작을 준비하고 있다"고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr