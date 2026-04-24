'석삼패밀리 시즌1' 지석진이 상상초월 사랑꾼 면모로 현장을 뒤집어 놓는다./사진=텐아시아DB

'석삼패밀리 시즌1' 지석진이 상상초월 사랑꾼 면모로 현장을 뒤집어 놓는다./사진제공=TV조선

'석삼패밀리 시즌1' 지석진이 상상초월 사랑꾼 면모로 현장을 뒤집어 놓는다.TV CHOSUN '석삼플레이 시즌1'은 단돈 100만 원으로 10개 도시를 여행하는 미션형 여행 리얼리티 프로그램으로 매주 토요일 오후 7시 50분 방송된다. 이번 방송에서는 지석진의 은밀한 과거가 낱낱이 공개되며 분위기를 단숨에 달군다.이날 지석진은 아내를 휴대폰에 저장했던 과거 이름이 밝혀지자 당혹감을 감추지 못한다. 동생들이 과거 그가 아내를 '추격자'로 저장했었다는 사실을 폭로하자, 지석진은 멋쩍은 미소와 함께 아내에게 직접 한 소리 들었던 일화까지 실토해 현장을 폭소로 물들인다. 그러나 "추격은 공격까지 하는 건데 왜 그랬냐"는 동생들의 집요한 추궁에 지석진은 당황하면서도 "나만을 바라보는 추격자"라는 기상천외한 해명을 내놓아 모두의 입을 떡 벌어지게 만든다.이에 더해 '추격자'라고 적힌 화면을 본 아내가 직접 수정한 사랑이 넘치는 현재 저장 명까지 전격 공개된다. 아내의 센스 있는 개명(?)으로 완성된, 잉꼬부부 지석진의 달달한 휴대폰 속 이름은 무엇일지 호기심을 자극한다.지석진은 1999년 스타일리스트 출신 류수정 씨와 유재석의 소개로 만나 결혼했으며, 2002년 외동아들을 품에 안았다. 한때 아내와 아들을 수년간 해외로 유학 보내며 연예계 대표 '기러기 아빠'로 불렸다. 현재는 가족들이 모두 귀국한 상태인 것으로 전해졌다.'석삼패밀리'에게 심상치 않은 균열 기류가 감돈다. 지석진과 이미주의 하이 텐션에 지친 전소민과 이상엽이 참다못해 "지석진, 이미주와 분리해 주세요"라며 이탈이라는 초강수를 둔 것. 평화를 찾아 떠나려는 두 사람의 시도에도 불구하고, 지석진은 끝까지 동행을 고집하며 텐션을 끌어올린다. 그러나 죽이 잘 맞던 이미주마저 도파민 중독자 지석진에게 상처받아 "오빠 그러다 악플 받아요!"라며 뼈 있는 저주를 퍼붓게 된 가운데, '석삼패밀리'의 불화설은 어떤 결말을 맞이할지 궁금증이 치솟고 있다.제작진은 "경상북도 상주로 떠난 '석삼패밀리' 멤버들의 사이좋은 한 때부터, 서로의 텐션 차이로 인해 빚어진 돌발 상황까지 시선을 사로잡는 이야기가 펼쳐질 것"이라며 "아름다운 풍경과 함께 잊을 수 없는 에피소드를 선사할 '석삼플레이 시즌1'에 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.'석삼플레이 시즌1' 매주 토요일 오후 7시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr