사진=MBN '전현무계획3'

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'전현무계획3' 황재균이 이혼 1년 만에 빠른 재혼 의지를 드러냈다.24일 방송된 MBN 예능 '전현무계획3' 예고편에는 문경 미식편 먹친구로 전 야구선수 황재균이 등장한 모습이 포착됐다.이날 공개된 영상에는 예능인으로 변신한 황재균이 등장했다. 그는 탕수육, 오리탕, 소국밥 등 여러 메뉴를 언급하며 맛잘알 면모를 뽐냈다.그러나 방문하는 가게마다 "저희가 방송은 안 한다", "지금은 준비가 안 됐다" 등 거절당했고, 황재균은 "원래 이렇냐"고 물었다. 전현무는 "이런 거절은 우리도 처음"이라며 난감한 기색을 내비쳤다.제작진은 마침내 촬영 허락받은 가게에서 황재균은 역대급 먹방을 선보인다고 전하며 기대감을 고조시켰다.식사 중 곽튜브가 "결혼 생각이 있다고 했는데, 현무 형보다 빨리할 것 같냐"고 묻자, 황재균은 "현무 형보다 빨리 할 것 같기는 하다"고 자신감을 드러냈다. 전현무는 "내가 한 번도 안 할 걸? 네가 연타로?"라며 헛웃음을 지어 폭소를 유발했다.한편, 황재균은 2022년 12월 지연과 결혼해 화제를 모았지만, 2024년 11월 서울가정법원에서 이혼 조정이 성립되며 각자의 길을 걷게 됐다. 결혼 당시 두 사람은 스포츠와 연예계를 대표하는 스타 커플로 많은 관심을 받았던 만큼, 이혼 소식 역시 큰 주목을 받았다.이혼 이후 황재균은 방송과 인터뷰를 통해 재혼에 관한 생각을 솔직하게 밝혀왔다. 그는 "아이를 갖고 싶은 마음이 있다. 가정을 이루는 삶에 대한 바람은 여전히 있다"고 언급해 눈길을 끌었다. 특히 가족에 대한 가치관을 강조하며, 안정적인 삶을 꾸리고 싶다는 속내를 드러내기도 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr