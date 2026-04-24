사진=tvN '구기동 프렌즈'

사진=tvN '구기동 프렌즈'

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'구기동 프렌즈' 배우 안재현이 점사를 듣던 중 결국 눈물을 보였다.24일 방송된 tvN 예능 '구기동 프렌즈'에서는 장도연, 장근석, 최다니엘, 경수진, 안재현이 함께 무속인을 찾아 사주를 보는 모습이 공개됐다.이날 안재현은 평소 밝은 모습과 달리 유독 긴장한 기색을 감추지 못했다. 무속인 고춘자와 며느리 이다영은 안재현의 사주를 보고 동시에 한숨을 쉬었다.이다영은 안재현을 한참 바라보더니 "말씀드릴 게 많은 분이다"라며 조심스럽게 운을 뗐다. 이어 "무당, 박수, 스님이 되라는 수 있는 사주"라고 말하며 분위기를 단숨에 가라앉혔다.더 충격적인 이야기도 이어졌다. 이다영은 "원래 사주에 부인도 없고 자식도 없고 부모 덕도, 형제 덕도 없다. 그만큼 나 홀로 일어서는 힘이 강한 사람"이라고 설명했다. 이어 "스스로 자신감만 있으면 세상 무서울 게 없는 사람인데, 지금은 마음의 상처를 자꾸 건드리며 위축돼 있다"고 덧붙였다.이다영은 "과거를 돌아볼 필요도 없다. 지나간 과오는 끝이다. 스스로 대단한 사람이니, 집 밖을 좀 나와라. 많이 먹어라. 보양 되는 건 하나도 없다"고 조언했다.안재현을 안타까운 눈으로 바라보던 고춘자 역시 "사랑에 너무 배고픈 사람"이라고 짚었다. 그는 "부모, 형제가 있어도 진실한 사랑을 못 받아봤다. 받아본 적이 없으니까 진정한 사랑이 뭔지 모르는 것"이라고 말해 안타까움을 더했다."남자아이가 아니면 많이 울었을 거다. 애처롭고, 가엽다"라는 점사를 듣던 안재현의 눈시울은 점점 붉어졌다. 끝내 눈물을 보이자, 이를 지켜보던 장도연과 경수진도 함께 울먹이며 그를 위로했다.안재현은 인터뷰를 통해 "오랜만에 슬픈 영화를 본 기분"이라며 "생각보다 마음이 편했다. 지금의 내 모습도 나고, 소리 내야 한다는 것도 알게 됐다"면서 "큰 소리 낼 일 없이 사는 것도 나쁘지 않은 인생 같다. 다만 자신감 있게 말하는 게 중요하다는 걸 느꼈다"고 소감을 전했다.한편 배우 안재현은 구혜선과 2016년 5월 결혼 후, 불화 끝에 2020년 7월 15일 서울가정법원을 통해 법적으로 이혼 절차를 마무리했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr