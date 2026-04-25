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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '십이층'

가수 소유가 연예인 단체 채팅방에서 사칭범을 발견했던 일화를 공개했다.지난 23일 ‘십이층’ 채널에 출연한 소유는 특정 호칭을 기피하게 된 배경에 대해 설명했다.소유는 “91년생 모임 단체 채팅방이 있었는데, 한 멤버의 말투가 갑자기 이상해졌다. 자꾸 나한테 ‘유야’ 이러면서 얘기를 하더라”고 회상했다.이어 소유는 해당 멤버가 그룹 엠블랙 출신의 미르였다고 언급하며 “걔가 원래 저를 ‘빵꾸똥꾸’라고 부르는데, 이상하더라. 혹시나 해서 미르 번호를 다른 사람한테 물어봤다”고 전했다. 확인 결과, 미르의 번호가 바뀌면서 해당 채팅방에는 전혀 모르는 인물이 들어와 있었던 것.소유는 “채팅방 멤버들이 다 연예인들이지 않냐. 그래서 애들한테 개인적으로 연락을 돌렸다. 그냥 티 내지 말고 조용히 나가자고 했다”고 당시 대처 상황을 설명했다.이어 사칭범이 단톡방에 들어와 있던 상황에 대해 “뭐가 연동되어 있었는지 잘 모르겠는데, 그땐 그랬었다”고 밝혔다.이에 출연진 곽범은 “다른 사람이 들어와 있었던 거냐”며 경악했고, 김원훈은 “계속 지켜보고 있었던 거냐”며 소름 돋는다는 반응을 보였다. 김지유 역시 “너무 무섭다”며 연신 놀라움을 감추지 못했다.소유는 “그때 ‘유야, 유야’ 했던 걸 너무 싫어했더니, 지금 친구들이 놀릴 때 그렇게 부른다”고 덧붙였다.현재 온라인상에서는 “모르는 사람이 들어와서 훔쳐본다는 게 충격이다”, “연예인들이 모인 방이라니 사칭범도 놀랜거 아니냐”, “아무 티도 안 내고 지켜봤다니 소름” 등 상황에 대한 다양한 반응이 이어지고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr