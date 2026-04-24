이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘채널십오야’

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘채널십오야’

가수 이효리가 제주 터전을 떠나 서울에서 요가원을 차린 이유를 밝혔다.24일 ‘채널십오야’ 채널에 출연한 이효리는 나영석 PD와 제작진을 대상으로 요가 클래스를 진행하며 원장으로서의 남다른 책임감을 드러냈다.이날 이효리는 수업 중 발생하는 생리 현상에 대해 솔직한 입담을 뽐냈다.학생들이 방귀를 뀌는 상황에 대해 “그만큼 몸이 이완됐다는 증거라 오히려 뿌듯하다”며 “나도 수업할 때 방귀를 많이 뀐다. 소리 없이 냄새로 가는 쪽이라 티 안 나게 반대쪽으로 걸어간다”고 고백해 웃음을 자아냈다.학생들이 웃음을 참으려고 몸을 꼬집는 상황을 보며 즐거움을 느끼기도 한다고 덧붙였다.요가원 운영 이후 찾아온 생활의 변화도 눈길을 끌었다. 이효리는 “수업을 위해 매일 새벽 5시에 일어난다. 전날 무조건 10~11시에는 자야 한다는 규칙을 만드니 정신이 건강하게 유지되는 느낌”이라고 밝혔다.이어 “서울 생활이 처음에는 힘들었지만, 요가원을 운영하며 할 일에 집중하게 됐다”는 소회도 밝혔다.삶의 태도에 대한 철학적인 조언도 이어졌다. 이효리는 “사람들이 질책할 때 그런가 보다 하고 기다려야 한다. 그걸 뭐라고 하면 더 큰 문제가 생긴다”고 운을 뗐다.이어 “몸에 통증이 있을 때도 감수하며 가만히 있어 보려 해야 한다. 흔들리는 일이 있다면 꿋꿋하게 해나가는 누군가를 생각하며 집중하면 된다”고 강조했다.기사 말미, 이효리는 제주를 떠나 서울에 요가원을 차린 진짜 이유를 털어놨다. “그는 일단 요가 덕분에 제 삶에서 혜택을 정말 많이 봤다”며 “마음 놓고 터놓고 지낼 수 있는 친구들도 요가를 통해 만났고 여러 방면에서 이득을 얻었다”고 말했다.이어 “내가 좋은 걸 많이 얻었으니 나랑 비슷한 고민을 하는 사람들도 조금 편안해졌으면 하는 마음에 돌려주고 싶었다”며 요가에 대한 진심 어린 애정을 드러냈다.한편 이효리는 남편 이상순과 제주도에서 11년간 생활하다 2024년 하반기 서울 평창동으로 이사했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr