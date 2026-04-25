김소영이 둘째 아들의 모습을 공개했다. / 사진=김소영 SNS

김소영이 둘째 아들의 모습을 공개했다. / 사진=김소영 SNS

아나운서 출신 방송인 김소영이 둘째 아들 출산 후 근황을 전했다. 오상진을 쏙 빼닮은 아기의 모습이 눈길을 끌었다.김소영은 24일 자신의 인스타그램에 둘째의 영상을 공개했다. 김소영은 "이제 내일이면 집에 가요! 엄마 내일까지 이름 좀 정해줘"라고 적으며 행복한 고민도 털어놨다. 둘째의 이름을 아직 정하지 못한 현실 육아 일상이 공감을 자아냈다.영상 속 아기는 'D+18'이라고 표시된 침대에 누워 또렷한 이목구비를 자랑하고 있다. 신생아라고 믿기 어려울 만큼 선명한 눈매와 오밀조밀한 얼굴선이 감탄을 자아낸다. 특히 아빠 오상진과 꼭 닮은 분위기로 시선을 사로잡는다. 첫째 딸의 경우 오랜 기간 얼굴을 공개하지 않았던 것과 비교해, 둘째 아들은 얼굴을 곧바로 공개해 더욱 화제를 모으고 있다.박하선은 "형부빼박"이라며 붕어빵 부자의 모습에 감탄을 표했다. 장성규는 "확신의 아나운서 상이네요 형수님 축하드립니다"라고 댓글을 적었다. 이현이는 "세상에 인물보소"라며 아기의 비주얼에 놀랐다. 이외에 네티즌들은 "잘생겼다", "완성형 미모", "신생아 비주얼 무슨 일", "이목구비가 또렷" 등 축하와 감탄의 댓글을 남겼다.김소영과 오상진은 MBC 아나운서 선후배로 인연을 맺어 2017년 결혼했다. 이후 2019년 첫째 딸을 얻었으며, 최근 둘째 아들을 품에 안았다. 김소영은 현재 서점 운영과 라이브 커머스 등 사업가로 활동을 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr