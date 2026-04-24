르세라핌 리드싱글 'CELEBRATION' MV 캡처본 / 사진 제공=쏘스뮤직(하이브)

르세라핌 리드싱글 'CELEBRATION' MV 캡처본 / 사진 제공=쏘스뮤직(하이브)

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 신곡 뮤직비디오를 공개했다.르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 24일 오후 1시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 정규 2집 ''PUREFLOW' pt.1'의 리드싱글 'CELEBRATION' 뮤직비디오를 공개했다. 이번 영상은 불안과 시련을 인정하고 그 속에서 나아가기를 선택한 르세라핌의 힘을 시각적으로 풀었다.르세라핌은 뮤직비디오를 통해 타인과 다르다는 이유로 외톨이를 자처하는 크리처(Creature)와 서로의 약점을 이해하고 연대하는 이야기를 보여준다. 초반에는 스릴러 영화 같은 긴장감으로 몰입도를 높인다. 크리처는 자신을 쫓아오는 다섯 멤버를 피해 설원, 사막을 거쳐 광활한 우주 행성까지 필사적으로 도망친다.결국 크리처가 도주 끝에 르세라핌과 마주하는 순간, 멤버들 역시 크리처와 비슷하게 한 군데씩 일반인과 다른 특징이 있음이 밝혀지며 분위기가 반전된다. 르세라핌은 크리처를 괴롭히기 위해 따라간 것이 아니라 연대하기 위해 그를 쫓았다. 다섯 멤버의 진심이 통한 순간 크리처는 마침내 손을 맞잡는다. 이어 'CELEBRATION' 뮤직비디오의 하이라이트인 축제 신이 펼쳐진다. 크리처와 르세라핌, 다양한 외형을 한 존재들이 다 같이 파티를 즐기는 장면은 결핍을 가진 이들을 위한 찬가이자 '르세라핌표 해피엔딩'을 보여준다. 또한 크리처의 비주얼을 감각적으로 구현해 타인과 다른 외모가 반드시 부정적인 것만은 아니라는 팀의 따뜻한 시선을 드러낸다.'CELEBRATION'은 두려움을 인정하고 이를 마주할 내면의 힘을 갖게 된 순간을 축하하는 노래다. 김채원, 허윤진이 곡 작업에 참여해 진정성을 더한다. 멜로딕 테크노(Melodic Techno)와 하드스타일(Hardstyle) 장르가 섞여 중독성을 배가한다. 반복되는 비트와 에너지 넘치는 멜로디가 자연스럽게 몸을 움직이게 만든다.르세라핌은 이날 KBS2 '뮤직뱅크', 25일 MBC '쇼! 음악중심', 26일 SBS '인기가요 ON THE GO'에 출연해 'CELEBRATION' 활동을 이어간다. 정규 2집 ''PUREFLOW' pt.1'은 오는 5월 22일 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr