류이서, 전진 / 사진 = 류이서 유튜브 채널

그룹 신화 멤버 전진의 아내 류이서가 과거 승무원 시설 항공사의 엄격한 외모 규정에 대해 폭로했다.23일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '아시아나 16년 근무한 레전드 승무원 류이서의 '시대별 메이크업 변천사'(승무원 꿀템 대공개)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 류이서는 항공사 유니폼과 유사한 디자인의 브라운 블라우스를 입고 승무원 시절 즐겨했던 메이크업을 선보였다.전진은 "승무원마다 유행하는 메이크업이 다르다고 들었다"고 말문을 열었다. 이에 류이서는 "유행하는 메이크업이 있고 시기별로 요구되는 기준이 있었다. 변천사가 있다"며 2000년대 승무원 메이크업 스타일을 재현했다. 그는 "하얀 톤과 어두운 톤 파운데이션을 섞어 사용했고, 매트한 피부 표현이 기본이었다"며 "광이 돌면 화장을 안 한 것처럼 보였다"고 말했다.특히, 훈련원 생활 중 엄격한 메이크업 검사 과정이 눈길을 끌었다. 류이서는 "훈련원 생활 때는 교관이 직접 메이크업을 검사했다. 매니큐어도 반드시 빨간색을 발라야 했다"며 "빨간색을 사용하는 이유는 가장 눈에 띄기 때문이다. 규정대로 하지 않으면 경위서를 써야 했다"고 고백했다.그는 아이 메이크업과 립 메이크업에도 세부적인 규정이 있었다며 "눈 화장은 하늘색, 연보라색, 분홍색 계열을 사용해야 했고 입술은 립라이너를 먼저 그리고 빨간색으로 채워야 했다"고 설명했다. 이어 "그때 훈련이 그렇게 힘든 줄 알았다면 승무원을 선택하지 않았을 것 같다"고 토로했다.이후 메이크업을 완성한 류이서는 새빨간 레드립을 공개해 현장을 초토화시켰다. 류이서는 거울에 비친 모습을 보며 "거울에서 홍두깨 부인이 보인다"며 폭소했다. 전진은 급하게 "똑같이 예쁘다. 근데 진짜 이러고 비행을 했냐"고 믿을 수 없다는 반응을 보였다.한편, 전진과 류이서는 지난 2020년 결혼했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr