군 복무 논란이 있었던 가수 유승준이 한국 팬들의 격려를 접하고 눈물을 흘렸다. 사진=유승준의 유튜브 채널

군 복무 논란이 있었던 가수 유승준이 한국 팬들의 격려를 접하고 눈물을 흘렸다. 사진=유승준의 유튜브 채널

군 복무 논란이 있었던 가수 유승준이 한국 팬들의 격려를 접하고 눈물을 흘렸다.지난 23일 유승준의 유튜브 채널에는 '태진아 무대에 유승준이 갑자기 나타나면 생기는 일. 아무도 예상 못 한 반응'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상은 지난해 4월 미국 캘리포니아주 소재의 한 리조트에서 진행된 가수 태진아의 단독 콘서트 현장을 담고 있다.공연 중 태진아는 "이 가수가 처음 나왔을 때 내가 '너는 큰 가수가 될 거니까 절대 포기하지 말고 끝까지 밀고 나가'라고 했다"며 "LA에 살고 있는 유승준이 여기에 왔다"고 직접 그를 소개했다.객석에 앉아 있던 유승준은 자리에서 일어나 관객들을 향해 90도로 숙여 인사했다. 이에 관객들은 박수로 화답하며 그를 반겼다.특히 주변에 있던 관객들은 유승준의 어깨를 다독이며 응원의 메시지를 전달했다. 예상하지 못한 환대를 받은 유승준은 결국 눈시울을 붉혔다.인사가 마무리된 후에도 관객들의 응원은 계속됐다. 한 어르신 팬은 "볼 때마다 가슴이 너무 아팠다. 한국에 아직도 못 가냐"며 안타까운 마음을 표현하기도 했다.유승준은 1997년 국내에서 데뷔해 활동하던 중, 공익근무요원 소집 통지를 받은 상태에서 2002년 1월 공연을 이유로 출국했다. 이후 미국 시민권을 취득하며 병역 의무 기피 의혹을 받았고, 2002년부터 한국 입국이 제한된 상태다.그는 2015년 LA 총영사관을 상대로 재외동포(F-4) 비자 발급 거부 처분 취소 소송을 제기했다. 대법원은 두 차례에 걸쳐 유승준의 손을 들어줬으나, LA 총영사관이 다시 비자 발급을 거부하면서 현재 세 번째 소송의 항소심이 진행되고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr