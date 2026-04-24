그리가 계속된 추궁에 진땀을 흘린다./사진제공=채널A

그리가 계속된 추궁에 진땀을 흘린다./사진제공=채널A

지난 1월 제대한 그리의 집 정리 상태가 공개된다.24일 오후 8시 방송되는 채널A ‘집을 바꿀 순 없잖아?!’에는 래퍼 겸 방송인 그리가 여섯 번째 의뢰인으로 등장한다.이날 방송에서는 ‘군기 빠진 집’이라는 단속 키워드를 보고 최근 전역한 연예인을 떠올리며 “혹시 BTS의 집 아니냐”며 기대하는 정리 단속반의 모습이 그려져 웃음을 자아낸다. 기대감을 안고 찾아간 집에서 마주친 의뢰인은 최근 해병대 만기 전역으로 화제를 모았던 그리로 밝혀져 눈길을 끈다. 단속 사상 최초 1인 가구 의뢰인으로 등장한 그리는 “이 정도면 모델하우스예요”라며 정리 상태에 대한 자신감을 드러낸다.그러나 본격적인 정리 단속이 시작되자 위태롭게 쌓인 물건부터 보이지 않는 곳에 마구잡이로 넣은 듯한 수납장의 모습까지 드러나 반전을 더한다. 특히 각종 정리 아이템을 구매해 놓고도 사용하지 않고 무엇보다 공간 활용을 제대로 하지 못하고 있던 것으로 드러나 단속반의 탄식을 자아낸다. 설상가상으로 단속 도중 집안 곳곳에서 수상한 흔적이 발견돼 ‘멘탈 총괄’ 이은지를 필두로 단속반의 집요한 심문이 이어졌다는 후문이다. 단속반의 매서운 지적에 진땀을 빼던 그리는 급기야 “사실 아빠도 정리와는 거리가 멀다”며 아버지 김구라의 정리 습관을 폭로한다.이날 의뢰인 그리를 위한 솔루션으로는 1인 가구의 좁은 집을 2배 넓게 쓸 수 있는 ‘맞춤 수납 공식’이 공개된다. 이어 혼자 사는 그리를 위한 ‘주방 총괄’ 박은영 셰프의 중식 만능 소스와 초간단 볶음 짬뽕 밀키트 레시피까지 선보일 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr