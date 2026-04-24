'로맨스의 절댓값'에서 열연하고 있는 배우 김향기 / 사진제공=쿠팡플레이

'로맨스의 절댓값'에서 열연하고 있는 배우 김향기 / 사진제공=쿠팡플레이

'로맨스의 절댓값' 김향기가 하루아침에 인기 BL(보이즈 러브) 작가로 급부상했다.24일 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값' 측이 5,6화 스틸을 공개했다. 사진에는 의주(김향기 분)의 한층 더 험난해진 학교 생활이 담겼다.망작가에서 하루아침에 대박 작가로 급부상한 그녀의 기쁨도 잠시, 자신의 소설을 우수(차학연)에게 들키기 직전, 필사적으로 빌고 있는 의주의 모습은 안쓰러우면서도 폭소를 유발한다. 노트북을 경악스러운 표정으로 응시하는 우수와 넋이 나간 의주의 대비는 두 사람 사이에 흐를 묘한 긴장감과 향후 관계 변화에 대한 궁금증을 끌어올린다.의주의 상상력이 집약된 소설 '우린 친구였어' 속 캐릭터들 또한 파격적인 비주얼로 시선을 사로잡는다. 현실의 선생님들과는 180도 다른 치명적인 분위기의 우수, 기전(손정혁 분), 동주(김동규 분)는 지독한 혐관 케미를 선보이며 시청자들의 도파민을 정조준한다. 감정이 폭주하는 순간마다 튀어나오는 파격적인 대사와 과감한 설정들은 어디로 튈지 모르는 의주의 상상력과 결합해 전개에 활력을 더할 예정이다.여기에 의주가 친구들과의 걸스나잇 중 의외의 덕질 메이트를 만나 본능을 해방하는 유쾌한 에피소드가 기다리고 있다. 반면 늘 유쾌했던 선생님들 사이에서도 우수와 관련된 일로 고민에 빠진 듯한 다주(김재현 분)의 모습이 포착돼 궁금증을 더한다.'로맨스의 절댓값' 5, 6화는 이날 오후 8시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr