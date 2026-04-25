슈퍼주니어 려욱/ 사진=텐아시아 DB

려욱 첫 아시아 투어 'DIVE TO BLUE' 포스터 이미지 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 슈퍼주니어 려욱이 솔로 데뷔 10주년을 맞아 첫 아시아 투어에 나선다.24일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 려욱은 올해 솔로 데뷔 10주년을 기념해 '2026 RYEOWOOK'S AGIT CONCERT : DIVE TO BLUE'(2026 려욱스 아지트 콘서트 : 다이브 투 블루)를 개최하고 7월 서울, 방콕, 마카오, 8월 타이베이 등 아시아 4개 지역을 찾는다.투어의 시작을 알리는 서울 콘서트는 7월 11~12일 양일간 광진구 티켓링크 1975 씨어터에서 열린다. 티켓 예매 일정을 포함한 상세 정보는 추후 슈퍼주니어 공식 팬클럽 커뮤니티 및 SNS 계정에 게재된다.이번 콘서트는 려욱의 콘서트 브랜드 'AGIT CONCERT'의 네 번째 시리즈이자, 2025년 12월 진행된 'RYEOWOOK'S AGIT CONCERT : Special Rucky draW'(려욱스 아지트 콘서트 : 스페셜 력키 드로우) 이후 약 7개월 만에 새롭게 열리는 공연이다.콘서트 테마는 'DIVE TO BLUE'라는 부제에 맞춰 '소극장에서 만나는 바다'로 기획됐다. 려욱이 들려주는 다채로운 분위기의 음악에 따라, 일상에서 벗어나 현실과 꿈 사이의 특별한 '쉼터'를 경험할 수 있을 것으로 기대된다고 SM은 전했다.한편, 최근 려욱이 속한 슈퍼주니어 콘서트에서 객석 쪽 안전 펜스가 무너져 관객이 추락하는 사고가 발생했다. 앙코르 무대 중 려욱이 팬들과 소통하기 위해 객석으로 다가갔고, 손을 내민 관객들이 안전 펜스 쪽으로 다가오며 사고가 발생했다. 이 사고로 관객 3명이 추락해 부상을 입었다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr